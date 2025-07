Los defensores de las "cacerías" de migrantes en Torre Pacheco están dispuestos a desafiar a la Policía. Tras la detención del ultraderechista que dirigía Deport Them Now –el grupo que llamó a perseguir a migrantes marroquíes en Torre Pacheco–, varios activistas xenófobos intentan nuevas vías de coordinación en Telegram, donde han aparecido también señalamientos contra personas gitanas.

Las proclamas racistas y los llamamientos a dar pasos para actuar contra distintos colectivos se suceden desde el miércoles entre los miembros de "Deportarlos Ahora", un grupo de Telegram coordinado por una persona identificada como "María".

Según pudo verificar Público, este chat fue creado algunas horas después de que la Justicia ordenase el cierre del canal utilizado por la organización Deport Them Now para difundir convocatorias racistas. Este jueves contaba con más de 90 miembros.

"¿Hay alguna forma de ayudarlo?", preguntó otro usuario ese mismo día. Se refería a Christian L.F., el ultraderechista detenido en Mataró por su presunta vinculación con ese colectivo de extrema derecha, responsable de los llamamientos a realizar cacerías en Torre Pacheco a lo largo de esta semana. Este jueves, la jueza de guardia de Mataró decretó su envío a prisión provisional y sin fianza.

La responsable de "Deportarlos Ahora" explicó en uno de los primeros mensajes que este grupo de Telegram estaba enfocado en "apoyar la causa", así como facilitar que sus miembros pudiesen organizar quedadas.

En otro mensaje publicado tras conocerse el ingreso en prisión de Christian L.F., indicó que quienes quisieran "organizar algo" o "hablar por privado" lo hicieran "con mucha cautela" y de manera "muy discreta" para que "no nos cierren el canal o nos denuncien por racistas". "El antiguo dueño del canal está preso", subrayó.

Entre las publicaciones efectuadas desde el miércoles hay señalamientos contra distintos colectivos. "Aquí en Málaga estamos tapizados por todos lados de moros.... para hacer una manifestación aquí debe bajar media España", apuntó un integrante del grupo. "Pues no te digo en Salamanca cómo estamos de gitanos"; "aquí la ley es la gitana"; "no hay moros. Pero hay gitanos", escribió otro usuario.

Tras esas afirmaciones, ese mismo individuo afirmó que "hay que cambiar cosas a nivel legal para que se pueda expulsar a este ganao (sic)". Añadió que "eso tiene que ser Abascal", en alusión al líder de Vox, de quien dijo que "necesita aún más apoyo".

"Otro Hitler"

"Al final todos hablamos pero nadie empieza", escribió uno de los nuevos seguidores, que instó a "hacer algo muy grande para que empiece de verdad la gente a despertar". "Estamos condenados a desaparecer", señaló. A continuación, la responsable del grupo publicó otro mensaje en el que afirmaba que los migrantes "aún siguen llegando y se siguen reproduciendo como ratas".

Otro usuario fue aún más explícito. "Debería aparecer otro Hitler, pero en vez de con los judíos, con todos los inmigrantes que delincan, roben, violencia, agredan por diversion", apuntó. La petición de contar con un nuevo líder nacionalsocialista contó con el apoyo de la creadora del chat: "Estaba pensando lo mismo en este momento".

En un mensaje con las palabras alteradas con fallos ortográficos para tratar de evitar posibles suspensiones por violar los términos de uso de Telegram, "María" escribió textualmente: "Solo una especie de jit ler / Que fuera / A por ellos a saco... / Los podrían / e.... Li ....mi Nhar (sic)". Público también localizó otra publicación en la que uno de los usuarios más activos del chat afirmó: "Yo los gasearía".

Chat privado

Público ha accedido también a otro grupo de ultraderecha en Telegram que fue abierto tras la detención del líder de Deport Them Now. En este caso, se trata de un chat privado al que únicamente se puede acceder por invitación. En el momento en el que fue redactado este artículo contaba con 70 miembros. Su nombre es "Deport Now España" y emplea simbología franquista a modo de logo oficial del grupo.

Allí se suceden los mensajes de temor al control de la Policía. "Es complicado saber en quién puede uno confiar ahora mismo tal como están las cosas. Os explico hasta donde yo sé y te aseguro que esta información es veraz… tienen salas llenas de gente leyendo lo que escribimos unos y otros… el ojo que todo lo ve", escribió uno de sus miembros.

"Desaparecer a muchos políticos"

Tras establecer que el acceso a este grupo sería exclusivamente por invitación para tratar de evitar su cierre, su promotor pidió ayuda al resto de integrantes para tratar de llegar a más personas. "Mandar enlaces a todo el que podáis que sea de confianza. Y que se comparta", indicó.

En uno de los primeros intercambios de mensajes, un integrante del grupo afirmó que "Beniel y Santomera están peor que Torre Pacheco. Se están apoderando de Murcia por zonas", al tiempo que lamentaba que "nadie hace nada".

"Lo que habría que hacer es desaparecer a muchos políticos que no miran por España y todas sus políticas son anti España y nuestra cultura. Hay más manzanas podridas que buenas", escribió poco después el responsable del chat.