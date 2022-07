Sólo algunos pocos, por misterio o lo que sea, mantienen vigencia y permanecen. Y siempre son noticia. Así lo significa el nuevo libro de Roberto Fontanarrosa, de quien el martes próximo se cumplen 15 años de su fallecimiento. Un inédito, y con un título perfecto: Quiero verte otra vez (Planeta). Fútbol, crónicas, humor, literatura, condensado en la pluma de quien sabía mirar como nadie. Una reunión de escritos con los que el rosarino acompañó los partidos de tantos Mundiales; para los que ofició, alguna vez, como corresponsal. Una preciosa novedad que se presentará este martes a las 18 en Bar El Cairo (Santa Fe 1102), en una mesa de galanes que contará con las participaciones de Mex Urtizberea y Miguel Rep.

“Me parece que es como una pulsión de vida, ¿no? Que demuestra lo que para mí tiene la obra de los grandes artistas. Porque su obra es como una suerte de ser vivo, que incluso después de que el artista muere, sigue teniendo un desarrollo, continúan apareciendo cosas distintas y nuevas perspectivas; y eso es muy lindo, porque es una demostración clara de cómo la obra de mi viejo está, de alguna manera, siempre en movimiento”, comenta Franco Fontanarrosa a Rosario/12.

¿Y de dónde y cómo surgieron estos relatos? Gabriela Mahy, última esposa del escritor, lo explica: “Encerrada, como todos, durante la pandemia, empecé a internarme en el archivo del Negro y encontré joyas; entre ellas, los relatos enviados sobre los Mundiales a Clarín. Fue uno de los muchos materiales valiosísimos que estaban guardados, porque el archivo es inconmensurable, en el sentido de la cantidad de papeles y cositas que hay. Sólo con un tiempo como el que tuve, y de alguna manera gracias a la pandemia, pude ponerme a revisar y ver cada una de las cajas. Las notas a Clarín sabía que estaban guardadas pero no las tenía identificadas dentro del archivo, y eso permitió que encontrara mucho más; por ejemplo, tenía digitalizados alrededor de 18 relatos y aparecieron en total 90. Una maravilla. Y Planeta decidió que sean lo primero a publicar”.

Como señala Mahy, Quiero verte otra vez sale al ruedo en la compañía de otros dos libros, clásicos, de Roberto Fontanarrosa, ya publicados por la editorial y ahora con nuevos diseños: La mesa de los galanes y El mundo ha vivido equivocado y otros cuentos. El recupero de estas crónicas únicas –qué duda– del rosarino, lo destacan como corresponsal deportivo. Según Franco Fontanarrosa, “Clarín lo contrataba para que hiciera notas de un tinte más humorístico. Son periodísticas, pero desde una óptica, por así decir, artística. El libro está muy claramente organizado, cada nota indica su relación con el partido en cuestión. Pero claro, yo era chico cuando él hizo esto. Me acuerdo de cuando escribió todos esos textos, yo debía tener 12 o 13 años; cuando se fue a Estados Unidos estuvo bastante tiempo, y recuerdo extrañarlo mucho”.

Observador sagaz, capaz de hablar desde los matices y las situaciones “laterales”, Franco destaca de la escritura de su padre ciertas cuestiones sutiles: “Él pedía ir a las prácticas de la Selección, para verlos jugando allí. Así se le ocurrían algunas ideas, por ejemplo a partir de escuchar algo que se decía sobre algún jugador, y que podía llamarle la atención. Todo esto lo mezclaba con su ingenio, con cuestiones como las cábalas, sobre lo que trae mala suerte, o si se podía ganar el partido en tal o cual situación. Es muy divertido”.

-Un trabajo de corresponsalía deportiva, digamos.

Franco Fontanarrosa: -Sí; de hecho, con el equipo de Clarín desarrolló un vínculo muy amistoso, y se hizo muy amigo de (el periodista) Horacio Pagani. Se nutrió mucho de todo eso para escribir esas notas. Fue también lo que le permitió estar en varias oportunidades durante las prácticas. Él me contaba que, a veces, la Selección se ponía a jugar con los del mismo equipo deportivo, y que por ahí se metía un gordo, gente no profesional, que jugaba con ellos (risas). Eran cosas muy lindas, que él veía en esos momentos. Si bien con cada nota hace un análisis periodístico, se da el permiso de mezclarlo con otras cosas, más creativas y suyas; salvando las distancias, así como Truman Capote, que fue de los primeros en hacer una crónica intervenida.

Por su parte y en respuesta a una pregunta previsible por inevitable, Gabriela Mahy adivina la intención del periodista y adelanta que “esto no va a ser todo, sino que habrá otra sorpresa para lo que queda del año”.

-No creo que quieras decir demasiado al respecto.

Gabriela Mahy: -Es un secreto, pero va a ser muy impactante.

-¿Y cómo es el archivo de Roberto?, ¿tenía un método?

-Era muy metódico. Hay alrededor de 70 cajas, de ésas donde venían las placas para radiografías; creo que un primo del Negro, radiólogo, se las juntaba. Dentro de cada una puede haber 200 dibujos o más, y están divididas en temas. Hay alrededor de 50 temas. Puede haber un tema para una sola caja u otro para tres o cuatro. Por otro lado, también hay una planera que tiene alrededor de un metro cuarenta de ancho por un metro de profundidad, donde calculo debe haber más de 15 mil dibujos. Es muy agradable trabajar con el archivo, porque son todas sorpresas; pero te voy a contar algo que lamento muchísimo y quiero difundir. Hace cinco años que empecé a hablar con instituciones para hacer un museo del Negro y todavía no he logrado una respuesta concreta, que me plazca. Creo que un artista popular como él tendría que tener ya mismo un museo en Rosario, pero todavía no hemos podido llegar a acuerdos.

-De una forma u otra se conseguirá.

-Sí, con el tiempo; pero me da pena ver todo esto guardado acá adentro, cuando la intención del Negro nunca fue la de escribir o dibujar para que lo suyo esté guardado. Por eso, me alegra cuando se hacen actividades y muestras destinadas a que su obra se mueva y la gente pueda visitarla.

A lo dicho y de manera congruente, vale citar el evento Tinta Negra. Semana Fontanarrosa: Encuentro Nacional del Cuento, el Dibujo y la Ilustración; que inicia el martes y continúa hasta el sábado, de 15 a 18, en el Espacio Cultural Universitario (San Martín 750), con exposiciones, talleres, cine y teatro.

Por otra parte, la presentación del martes en Bar El Cairo despunta una nueva etapa editorial para la obra de Roberto Fontanarrosa, con los tres libros referidos y las sorpresas por venir. Franco remarca que “el relanzamiento que hace Planeta agrega una estética de tapas distintas, y a partir de ahora se van a ir agregando nuevas tandas de libros. Para la presentación en El Cairo vendrá Mex (Urtizberea), que es un amigo o una especie de tío mío, a oficiar de moderador; y nos acompañará Miguel Rep”.

Actividades que dicen sobre el lugar privilegiado que en el cariño colectivo ocupa uno de sus artistas más preciados.