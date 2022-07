Las redes sociales tuvieron como tendencia a Eugenia “China” Suárez y a Andrés Calamaro, ya que varios usuarios acusaron a la actriz de plagiar la canción “Flaca” con su nuevo tema “Lo Que Dicen De Mi”. El cantante salió a responder las críticas.

Calamaro se refirió a las comparaciones con su éxito “Flaca”, canción que editó en 1997 y fue el hit más de su álbum Alta Suciedad. “Ni se parecen. Flaca tiene otro groove en la batería, el bajo y la guitarra rítmica. Y varias melodías distintivas, muy poca letra, estribillos instrumentales, una coda con un instrumental distinto y empieza la letra con un coro y tiene las estrofas en el medio”, dijo en un posteo de Twitter.

“Flaca no es una canción pop ni una canción; es un groove muy bien tocado, con vientos y sintetizadores, con guitarra wah wah, Coral Sitar, rítmica… es un instrumental con voces grabadas”, agregó a través de su nueva cuenta llamada DJ Marvin Lee.

“La primera melodía de bronces marca un poco la secuencia de acordes, pero al final se mueve por las novenas y las cuartas; tiene otra complejidad siendo funk”, añadió, mientras que concluyó: “La gracia de Flaca es que la letra no importa, es una ilustración; la letra la tienes los bronces, el ritmo y las alteraciones de la coda. Son más las diferencias que las coincidencias. Flaca está grabada en el siglo pasado, es lícito grabar algo parecido”.

La China Suárez lanzó la canción “Lo Que Dicen de Mi”

La China Suárez lanzó un tema titulado "Lo que dicen de mí", que está basado en los comentarios en redes sociales y el tratamiento que la prensa le dio al escándalo que protagonizó con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Respecto a la razón que la motivó a escribir la canción, explicó que sintió la necesidad de convertir "en algo artístico" una situación que le provocó una profunda tristeza. "Surge justo en un momento de mi vida que estaba muy metida para adentro (...) y quizás en un momento que no era tan feliz. En algún momento supongo que vendrán las canciones más alegres", agregó en una entrevista exclusiva con la plataforma Star +.

"La gente que me ve de afuera por ahí piensa que a mí las cosas no me afectan porque tengo una personalidad bastante avasallante. Pero la realidad es que soy muy vulnerable como la mayoría de las personas que estamos muy expuestos", confesó la actriz.