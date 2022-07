En 2017, Leila Peluso López se graduó en la Escuela de Veterinaria del Campus “Nuestra Señora del Pilar”. Desde entonces, a bordo de su lancha-consultorio, brinda asistencia a las mascotas y animales de granja del Delta del Paraná, en el municipio de Tigre.

En diálogo con AM750, Peluso sostuvo que las islas del Delta son “su lugar en el mundo” y contó que, luego de recibirse, cuando los vecinos de la zona supieron que era veterinaria, comenzaron a pedirle consultas. “En realidad el trabajo me encontró a mí”, confesó..

“Yo trabajaba en una clínica en el centro de Tigre y de a poco fui dejando la ciudad hasta quedarme exclusivamente acá”, agregó, en Mediodía 750.

Cómo es la vida de las mascotas en las islas

La médica veterinaria señaló que en la zona hay dos parásitos que afectan a los animales, uno por tomar agua del río y otro por las picaduras de los mosquitos. "Uno les afecta los riñones y el otro se les transmite a la sangre y al corazón”, explicó.

Asimismo, afirmó que un animal que vive en el Delta se asemeja a uno criado en el campo, ya que tiene mucho espacio para andar y recorrer.



Otro de los peligros a tener en cuenta en el Delta son las mordeduras de víboras yarará, sumado a que la disputa por el control del territorio hace que los perros muchas veces peleen con carpinchos y coipos y puedan salir lastimados.

Por último, Peluso aseguró que “desde chica” su familia le inculcó el amor por los animales. “Si me preguntás cuándo me surgió este amor, no lo sé, porque nací con el cariño hacia ellos”, concluyó.