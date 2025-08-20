Senadores opositores al gobierno, no pertenecientes al bloque de Unión por la Patria, solicitaron este miércoles que se convoque "con carácter urgente" a una sesión especial a las 18 horas para tratar el financiamiento a las universidades y la recomposición de los salarios docentes; y la emergencia sanitaria nivel pediátrico y en las residencias.

El escrito remarca "la trascendencia de los asuntos a tratar" y lleva las firmas de los senadores Martín Lousteau, Pablo Blanco, Beatriz Ávila, Alejandra Vigo, Guadalupe Tagliaferri y Mónica Silva.

Los senadores recuerdan en el escrito que "ambos proyectos fueron tratados" el martes en "en reunión plenaria de las Comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda, y de Salud, Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda, respectivamente, y cuentan con sus correspondientes dictámenes".