El gobierno ecuatoriano llegó a un primer acuerdo este lunes, tras cuatro días de negociación, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que lideró las protestas entre el 13 y el 30 de junio. Este miércoles 20 se llevará a cabo una mesa de diálogo que tratará sobre empleo y derechos laborales.

El vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, dijo que su sector no fue convocado para ser parte de ese diálogo. Antes de las movilizaciones de los indígenas, el FUT ya trataba el tema de reformas laborales con el gobierno y por eso el dirigente considera que lo correcto es retomar las instancias que desarrollaban desde antes del paro con las autoridades y no empezar de cero.

Para Villavicencio el gobierno deberá volver a convocarlos para dialogar. “Si no lo hace, estaremos tomando acciones y medidas. No necesariamente esperando los 90 días de plazo que tiene para tratar en las mesas (con las organizaciones indígenas). El gobierno debería preocuparse de esos aspectos, que hasta el momento no lo hace”, dijo al diario El Comercio.

El acuerdo de paz entre la Conaie y el gobierno de Guillermo Lasso, que se concretó el 30 de junio con la mediación de la Conferencia Episcopal de Ecuador, tiene una vigencia de 90 días y le puso fin a los 18 días de manifestaciones que habían llevado al país a una crisis política y social.



El gobierno aceptó reducir el precio de los combustibles más que lo anunciado previamente, derogar el estado de excepción reinstalado el miércoles y establecer diez mesas de negociación temáticas sobre otros reclamos del movimiento indígena.

Los tópicos de las mesas técnicas son: focalización de subsidios, banca pública y privada, fomento productivo, empleo y derechos laborales, energía y recursos naturales, derechos colectivos y educación superior, protección a inversiones nacionales, control de precios, acceso a la salud y seguridad.