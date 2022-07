El llamado a conferencia de prensa dos días antes del partido con Gimnasia -jueves a las 21:30 en el Monumental- y en medio de la seguidilla de malos resultados habilitó posibilidades varias, incluso esa que en Núñez esperan nunca suceda. Pero Marcelo Gallardo se encargó rápidamente de anularlas apenas pronunció sus primeras palabras: "Me sorprende cierta expectativa que se ha generado por una simple conferencia. No he hablado en los últimos partidos y correspondía que me anunciara para dialogar con ustedes. Si hay alguien que vino con otra expectativa o con algún deseo de buscar otra cosa, temo advertirle que se va a ir decepcionado".

La introducción sirvió de tentempié de lo que vendría: una repartija dura y pareja por parte del Muñeco contra aquellos a quienes definió como "desestabilizadores externos e internos" durante varios pasajes de la conferencia. Claro que no fue de lo único que opinó el DT de River, quien más tarde participó de la presentación oficial de los recién llegados Aliendro, Borja y Solari. También hubo espacio para hablar de su permanencia, el momento del equipo, los refuerzos e incluso autocrítica.

Crisis, palabra prohibida

"Claramente uno de los objetivos de este semestre no hemos podido cumplirlo pero lejos estamos de pensar que todo está terminado. Lejos estamos de creer que porque no hemos conseguido esos objetivos acá se empiece a especular con otras cosas y se empiecen a generar falsos comentarios de que existen cuestiones que tienen que ver con rendimientos extrafutbolísticos o planteos futbolísticos. No hay crisis acá, no la van a encontrar", sentenció Gallardo en su segunda intervención de la tarde. Objetivos incumplidos sí, crisis no. Clarísimo.

Gallardo y su permanencia

"Mi permanencia -continuó el Muñeco- se construyó a través de muchísimos años y no depende de un mal resultado o los malos resultados que puedan llegar a existir. Es algo mucho más sólido que eso. Por eso la gente de River, más allá de sufrir estos contratiempos y tener cierta desilusión, no se confunde. El hincha de River no se deja llevar por ciertas cosas que a veces quieren desestabilizar externas o internamente".

"Pequeña desorientación"

Cabe recordar que River fue protagonista del último mercado de pases y se reforzó fuertemente, pero el comienzo del semestre no lo acompañó en materia de resultados: fue eliminado en octavos de final de la Libertadores por Vélez y marcha 16º en la Liga Profesional, con 9 puntos en 8 fechas y, por el momento, no se está clasificando a la Libertadores del año que viene.

"Reconocemos las falencias que hemos tenido, en el armado del plantel, en la funcionalidad del equipo y en algunos malos resultados que nos provocaron esta pequeña desorientación en la búsqueda", ensayó el Muñeco a modo de autocrítica.

El convencimiento en la derrota

"De acá a fin de año veremos si estamos capacitados para pelear el campeonato que, creo yo que estamos capacitados para eso a pesar del mal arranque. Recuperaremos puntos a partir de lo que creemos que podemos hacer mucho mejor de lo que hicimos. Y si no sucede eso, mi función como entrenador es preparar el mejor equipo posible... Con convencimiento", explicó el DT.

Gallardo profundizó sobre este ítem: "Porque en el éxito deportivo es fácil convencer y el entrenador entiende que también hay que acompañar procesos. Y un buen entrenador también acompaña proceso en malos momentos del equipo... Cuando te dan los tiempos. Por eso digo, acá se construyó algo mucho más sólido que un resultado de fútbol, por eso no hay desestabilización más allá de que algunos quieran generar eso. Lamento mucho decirles a aquellos que están esperando, que no hay ninguna crisis. Son muy obvios algunos, pero no van a confundir al hincha de River".

Pocas pulgas

Tampoco faltó el clásico enfrentamiento cara a cara entre el entrenador y algún periodista. Ante la pregunta de si había algún "déficit como cabeza de grupo" y dónde estaba, el Muñeco salió con los tapones de punta.

"¿Es un cuestionamiento? Mi forma no ha cambiado, es exactamente la misma. Tal vez vos creas que ha cambiado porque perdimos, pero no ha cambiado. Los equipos tienen altibajos, el Julián Álvarez que hizo la cantidad de goles a fin de año después hizo menos goles... Eso no quiere decir que dependamos de un solo futbolista, en los equipos hay altibajos. Un semestre bueno a cualquiera se le puede dar en el fútbol. Ahora, sostenerte con convencimiento durante ocho años, eso no sé si es fácil de lograr".

Sin nombres propios

Por último, consultado por los mencionados altibajos de algunos futbolistas, el Muñeco' señaló: "No vine acá a encanar a nadie, pero siempre River tiene períodos de adaptación. Ojalá todos vengan y se pongan la camiseta. Pero acá le costó hasta a Enzo Pérez. El primer semestre le costó, pregúntenle a él... Y era un jugador que venía de jugar Mundiales".

El jueves vs. Gimnasia

River viene de empatar ante Vélez en Liniers (2 a 2) por el torneo local y retomará la actividad este jueves desde las 21:30 ante Gimnasia La Plata en el Monumental.