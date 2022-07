Un estudio sobre biodiversidad mundial advirtió que la cifra de especies extinguidas o en peligro de extinción podría aumentar del 30% al 37% en 2100 si continúan las tendencias actuales sobre los factores que amenazan la biodiversidad. La cifra podría reducirse al 25% “con esfuerzos de conservación rápidos y amplios”.

El estudio, realizado por más de 60 expertos internacionales y publicado en la revista académica Frontiers in Ecology and the Environment, también informó que los factores más influyentes en la pérdida de biodiversidad son el cambio climático, la contaminación y la explotación del uso de la tierra y el mar.

Según explicó el profesor Johannes Knops, coautor del estudio, “la pérdida de biodiversidad es uno de nuestros mayores desafíos ambientales, probablemente más importante que el cambio climático. Este último se puede corregir deteniendo la emisión de dióxido de carbono. Si pierdes una especie, desaparece para siempre”.

Estrategias para aumentar la biodiversidad

Sobre las estrategias actuales para aumentar la biodiversidad, el especialista aseguró:"Incluyen el uso compartido de la tierra y la preservación”.

“La primera se enfoca en pensar cómo la agricultura y las ciudades pueden coexistir con la biodiversidad. La segunda busca expandir el tamaño de las áreas protegidas mientras se mantienen prácticas agrícolas en otros lugares”, detalló.

En este sentido, precisó también que “históricamente, ha habido un mayor énfasis en la preservación de la tierra y en la creación de reservas naturales. Los nuevos hallazgos sugieren que tal vez haya un enfoque desproporcionado y debería haber más consideración sobre el uso compartido de la tierra”.

El estudio es uno de los primeros en reunir diversos datos geográficos y demográficos de expertos internacionales en biodiversidad. Su objetivo fue identificar las lagunas de conocimiento y alentar a más investigadores a intentar comprender la perspectiva global sobre la pérdida de biodiversidad.