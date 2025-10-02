Las autoridades porteñas confirmaron la concesión del mirador del Obelisco y el nuevo servicio turístico comenzará a operar en manos privadas a partir de noviembre. Como había anticipado este diario, la concesión por poco más de 26 millones de pesos mensuales finalmente quedó para la empresa mendocina Andesmar, que venderá entradas de 18 mil a 36 mil pesos para acceder a la punta del Obelisco y permanecer diez minutos allí.

Página/12 había informado ya a principios de agosto que la empresa de micros se encaminaba a quedarse con la concesión del mirador en conjunto con otra compañía mendocina llamada DA Fre, una empresa de obras civiles. Entonces se había emitido a favor de ellas el dictamen de preadjudicación a cargo de la Dirección General de Concesiones y Permisos del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño, la misma que ahora dio el visto bueno a la adjudicación final para las empresas cuyanas. En la disposición que oficializó la concesión se precisa que la unión entre las empresas estará a cargo del servicio turístico por el plazo de cinco años, y que a cambio de ello pagarán un canon mensual de 26,1 millones de pesos.

También se detalla que la concesión no es sólo para la estructura del mirador sino también para el pequeño edificio de forma triangular ubicado en la cuadra peatonal de Diagonal Norte, justo enfrente del Obelisco, donde desde 2019 funcionaba el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía porteña. Ante la consulta de este diario con respecto al destino de ese edificio, fuentes del Ente de Turismo de la Ciudad (Entur), a cargo del mirador por parte del GCBA, ya habían indicado que el actual CMU "se transformará en la nueva base operativa turística" para la venta de los tickets y para brindar información para los visitantes.

Los tickets en cuestión ya están a la venta en la web, en una página que se abrió para ese fin: miradorobelisco.com.ar. Sin referencias explícitas a la empresa Andesmar ni a DA Fre, la escueta plataforma muestra una imagen de la punta del Obelisco y la oferta de dos "experiencias": "Vista panorámica Obelisco" y "Experiencia VR Buenos Aires". Llamativamente, la descripción de las dos experiencias estaba hasta este jueves en inglés. Traducida, la primera experiencia ofrece "impresionantes vistas de 360° de Buenos Aires desde el emblemático mirador del Obelisco", mientras que la segunda invita a "sumergirse en un viaje de realidad virtual de vanguardia a través de la historia y la cultura de Buenos Aires, incluyendo perspectivas aéreas exclusivas".

La primera opción, la del mirador propiamente dicha, ya está a la venta, mientras que la segunda aparece anunciada como "próximamente". Las entradas para subir hasta el mirador tienen precios diferenciados para residentes argentinos y para turistas extranjeros: en el primer caso salen 18 mil pesos y en el segundo 36 mil. Según indica la web, "la duración aproximada de la experiencia es de 20 minutos, de los cuales 10 son en la cúspide".

A la cima del histórico monumento porteño se accederá a través de un ascensor para cuatro personas, que forma parte de las obras de remodelación del Obelisco que se llevaron a cabo a principios de año y que estuvieron a cargo del GCBA. Esa obra fue inaugurada hacia fines de abril, cuando el gobierno porteño abrió el acceso al mirador y comenzó a ofrecer visitas acotadas para las que había que inscribirse. Las visitas volvieron a abrir durante un breve período de las vacaciones de invierno, del 22 al 27 de julio, aunque ahora se encuentran nuevamente cerradas.

En todos los casos esas visitas fueron gratuitas, algo que dejará de ocurrir desde el 1 de noviembre, cuando las empresas comiencen a brindar el servicio concesionado que ya se ofrece en la web. El acceso al mirador estará abierto todos los días de la semana de 9 a 17 horas. Además de la compra en la web, las entradas también se podrán adquirir presencialmente en el nuevo centro de expendio de tickets que se montará sobre Diagonal Norte.



Según indicaron desde el GCBA, el nuevo mirador se ubica a 67,5 metros de altura. Oficialmente, el gobierno porteño ofrece la experiencia turística del Obelisco así: "Al subir ocho escalones, llegarás al ascensor que te llevará en un minuto hasta el nivel 55, donde una escalera caracol de 35 peldaños te conducirá al mirador. Una vez allí, a través de cuatro ventanas orientadas estratégicamente hacia los puntos cardinales, te espera una panorámica inigualable que hasta ahora solo era posible tras subir 206 escalones de una angosta escalera marinera. La experiencia dura unos 20 minutos y se complementa con una narración histórica y cultural".