El cantante canadiense Justin Bieber volverá a los escenarios a partir del 31 de julio, cuando reanude la gira mundial que debió posponer tras ser diagnosticado con una prolongada parálisis facial.



La noticia fue confirmada por la promotora de sus conciertos, la productora AEG, que detalló que el artista reanudará a finales de este mes su tour de 75 fechas, cuya primera parada será el Festival de Verano de Lucca (Italia) y continuará con cinco conciertos en Europa para luego dirigirse a Latinoamérica, con dos conciertos en la Argentina.



El tour había sido cancelado indeterminadamente después de que el intérprete de éxitos como "Baby"; "Holy"; y "Yummy" fuera diagnosticado con el Síndrome de Ramsay Hunt, una afección del nervio facial cercana al oído que mantuvo parte de su rostro paralizada durante semanas.

En este sentido, Bieber confirmó su afección el 10 de junio pasado cuando compartió con sus seguidores los problemas de salud que padecía e indicó que los conciertos de Washington, Toronto y Nueva York quedaban pospuestos.



"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara", explicó la estrella pop.



Más tarde volvería a utilizar las redes para anunciar que necesitaba tomarse un descanso porque su enfermedad estaba empeorando, a la vez que mandaba un mensaje de esperanza: "La normalidad volverá (...) tengo esperanza y confío en Dios".

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

Según la entidad estadounidense Mayo Clinic, el síndrome de Ramsay Hunt es causado por el mismo virus que causa la varicela y el herpes zóster ótico (culebrilla). Detallan que este virus infecta el nervio facial cercano al oído interno, en donde se encuentra el brote.

A su vez, pueden sufrirlo personas que ya han tenido varicela y la recuperación puede tardar entre unas semanas o varios meses. Precisan que algunos de los síntomas de la enfermedad son sarpullidos con ampollas dentro y alrededor del oído infectado, además de parálisis facial. También puede existir pérdida de audición.

¿Cuánto sale la entrada para ver a Justin Bieber en Argentina 2022 y dónde será el concierto?

de Bieber comenzó en Monterrey, México, el 22 de mayo, y durará hasta marzo de 2023, recorriendo más de veinte países.



En Argentina, el cantante hará dos presentaciones: el 10 de septiembre, función que ya está agotada, y el 11, show para el que todavía hay localidades disponibles. Las entradas se venden a través de www.livepass.com.ar/events/justinbieber y arrancan en $8.000. Los dos shows del artista serán en el Estadio Único de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Todos los precios de las entradas:

Platea Sur: $ 8000

Platea preferencial: $10.000

Platea: $16.000

Platea preferencial: $ 18.500

Campo delantero: $19.500

Someone: $25.000

Hold On: $32.000

Peaches:$37.500

Ghost: $40.000

Justice: $175.000

Si se quiere adquirir un pack vip, los precios son los siguientes: