Manifestantes de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y otras organizaciones sociales marchan este miércoles en reclamo del Salario Básico Universal, un aumento para empleados públicos y privados y un aguinaldo para beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

Los y las manifestantes comenzaron a congregarse en las inmediaciones del Puente Pueyrredón en las primeras horas de este miércoles, en una jornada de protesta consensuada en 450 asambleas que se llevaron a cabo la semana pasada en barrios populares.

También se registran cortes en el Cruce de Varela (Florencio Varela y Berazategui), en Puente La Noria (Lomas de Zamora), en el Puente Saavedra y en otros 50 puntos del país, localizados en las provincias de Tucumán, Santa Fe, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Formosa, Entre Ríos, Misiones, Neuquén y San Juan.



"Movilizados y en jornada nacional de lucha. Vamos por un Salario Básico Universal para que nadie tenga como opción la indigencia, por aumento a los jubilados y aguinaldo para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular", publicó en su cuenta de Twitter Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP, sobre las consignas de la marcha.



Convocan, además de la UTEP, la CTA Autónoma, La Poderosa, OLP, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Frente Popular Darío Santillán, Nuestramerica y el Partido Piquetero, entre otras.

El Polo Obrero, en tanto, realizará en forma diferenciada una jornada frente al Obelisco en rechazo al "ajuste del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional (FMI)".

La movilización tiene lugar en un momento de tensión entre las organizaciones sociales y el gobierno nacional: este martes, el ministro de Bienestar Social, Juan Zabaleta, ratificó la decisión de no ampliar el cupo del Potenciar Trabajo al asegurar que "se están tomando decisiones para cuidar a los (actuales) beneficiarios" afectados por la crisis económica.

Acto en Puente Pueyrredón

La movilización a Puente Pueyrredón incluyó un acto del que participaron, entre otros, Nacho Levy, de La Garganta Poderosa, Juan Grabois, del MTE, Hugo Cachorro Godoy, de la CTA Autónoma y Olivia Ruiz, también de la CTA Autónoma.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Godoy, quien aseguró que "el 60% de los que tenemos empleo estamos por debajo de los niveles de pobreza". El único freno a la "caída incesante del salario", sostuvo en ese sentido, "es un salario universal".

Grabois, por su parte, dijo que "hoy el principal problema es la miseria que hay en este país, no la persecución a las y los dirigentes". Por eso, afirmó, "tenemos la obligación de salir a luchar por medidas concretas, nos guste o no el gobierno" y "tenemos la obligación de salir a decir que esto no da para mas".

Ruiz, en tanto, se refirió la situación de las y los jubilados, "que somos más de 8 millones y la mitad cobra una jubilación de miseria". En ese marco, subrayó la necesidad de exigir "moratoria, un aumento de emergencia para los jubilados y el Salario Básico Universal".

En el acto de este miércoles también tomó la palabra Nacho Levy, de La Garganta Poderosa. "Este es el momento de salir mejores, ahora que se desbordó la realidad. Faltan las palabras que vengan a calmar a los últimos, que deberían ser los primeros", remarcó el referente.