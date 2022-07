Mauricio Macri continúa sus recorridas de campaña como precalentamiento de su tan anhelado “segundo tiempo” en la Casa Rosada, en medio de una dura disputa intestina con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la candidatura presidencial del PRO dentro de Juntos por el Cambio. Esta semana salió a caminar por el conurbano bonaerense. Arrancó en el territorio amigo de Vicente López pero ayer optó por Ituzaingó y no lo pasó bien. “Acá no sos bienvenido”, le dijo un canillita que le negó el saludo, mientras Macri huía rodeado por su comitiva y soltaba una respuesta con dejo de amenaza: “Lo lamento por vos”. Otros vecinos que presenciaron la escena también exhibieron su disgusto con el expresidente: "Danos de comer con lo que te robaste", gritaron.

Sin que haya oficializado su candidatura, Macri intenta mostrarse como presidenciable pese a la resistencia que la idea desata no sólo en la alianza con la UCR y la CC que lo llevó al gobierno en 2015, sino incluso dentro de su partido.



Como parte de su estrategia para volver a instalar su figura, el expresidente publicó una nota de opinión en el portal Infobae: plagó de autoelogios su gestión, apuntó contra las medidas económicas del gobierno de Alberto Fernández (incluso le endilgó el cepo cambiario que él mismo restableció en 2019) y, en una declaración de intenciones, pidió “retomar el rumbo iniciado en los ‘90" con el menemismo. “Los aumentos de las retenciones y otros impuestos, el regreso del cepo cambiario y los cupos (y las prohibiciones) a la exportación y el exceso de regulaciones, sumados a una innecesaria desconfianza y agresividad, han detenido una rueda virtuosa que finalmente se había puesto en movimiento”, escribió. Lo que entre cosas omitió decir fue el megaendeudamiento con el FMI que su gobierno asumió.

Las recorridas que Macri realiza para medir su popularidad resultaron más arriesgadas que una columna de opinión. La recepción de los vecinos de Ituzaingó no fue la esperada: un grupo lo cuestionó en duros términos por los negativos resultados de su gestión. "Acá no sos bienvenido, yo no te doy la mano", fue la frase de Domingo, canillita de ese municipio, al cual el exmandatario intentó saludar. En el mismo sentido se expresó su compañera Marisol: "Danos de comer con lo que te robaste". En las imágenes que captaron la escena se percibe la sorpresa y molestia del expresidente y su equipo, entre quienes estaba el diputado Hernán Lombardi.

"Los canillitas no olvidamos ni perdonamos", dijo sobre el episodio Omar Plaini, secretario general del gremio. En diálogo con PáginaI12, Plaini recordó que su gremio sufrió la persecución del macrismo y advirtió: "Hay una cosa que nos dejó preocupados, cuando no le da la mano, Macri larga una amenaza, 'lo lamento por vos' dice, y ahí la compañera reacciona. El macrismo amenaza".



La reaparición de Macri en los últimos días reavivó la tensión en JxC. La diputada Margarita Stolbizer disparó: "Él es un hombre político y seguramente tiene expectativa por volver y por cumplir las cosas que no pudo. Yo no lo comparto, porque es obvio que es un retroceso", dijo. "Antes que Macri, prefiero a Rodriguez Larreta", había confesado antes Stolbizer.