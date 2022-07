El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró este jueves que su gobierno avanzará en un Tratado de Libre Comercio con China y que, llegado el momento, planteará al resto de los integrantes del Mercosur la posibilidad de firmar un acuerdo en conjunto con el gigante asiático. Agregó que no está poniendo en riesgo al bloque regional.

“A mí no me cabe la menor duda que la mejor manera de protegernos, o de proteger a mi nación, a mi pueblo, es abriéndome al mundo y por eso los pasos que toma Uruguay, que pide ser entendido y comprendido”, dijo Lacalle Pou cuando le tocó hablar en la Cumbre del Mercosur que se desarrolla en Paraguay.

Esta fue la respuesta del presidente uruguayo a su par argentino, Alberto Fernández, quien minutos antes le planteó la necesidad de proteger al Mercosur y que la negociación que lleva adelante con China sea con todo el bloque.

El inicio de las negociaciones formales entre Uruguay y China, las asimetrías dentro del Mercosur y la necesidad de una mayor integración, marcaron la reunión que se realizó en Paraguay, la primera presencial desde que en marzo de 2020 llegó la pandemia de la Covid-19.

En el encuentro, Fernández fue el presidente que habló más. Anunció que no iba a leer el discurso que había preparado y que prefería reflexionar sobre los “desafíos” que deben enfrentar.

El mandatario argentino realizó una evaluación de la situación mundial y la consecuencia de la globalización: “cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría”.

Aseguró que la guerra entre Rusia y Ucrania está provocando hambre, ya que con este conflicto salieron del mercado millones de toneladas de trigo y girasol.

Trabajar juntos

“El mundo que se viene es el de las regiones, no el de los países; debemos hacer fuerte al Mercosur para que la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) sea fuerte”, afirmó.

Trabajar “juntos” fue el planteo central del mandatario a sus pares del bloque. “Si no nos damos cuenta de que debemos estar más unidos que nunca, vamos a cometer el peor de los errores”, advirtió.

Fernández dijo que hay que discutir los problemas que “preocupan” a los “amigos” de Paraguay y Uruguay, en referencia a las asimetrías dentro del Mercosur. “Eso hay que resolverlo”, dijo y por eso propuso que Argentina y Brasil involucren a Paraguay y Uruguay en proyectos internos para que puedan ser socios y “también ganen”. “No me gustan explotar asimetrías, quiero una sociedad en la que todos ganen”, explicó.

“En este escenario tan difícil que nos toca enfrentar, les pido que no nos ilusione la idea de separarnos, de buscar soluciones individuales; de que yo puedo salir con una idea de proyecto propio y me alcanza a mí, todo eso es de corto aliento. No me niego en nada, a analizar todo lo que haya que analizar en lo que mi querido Luis Lacalle llama flexibilización”.

Luego, mirando al presidente uruguayo, le planteó trabajar de manera en conjunta un acuerdo con China. “Unidos somos más fuertes”, aseguró.

Reconocer las tensiones

Lacalle Pou aclaró que venía a la reunión con una “actitud positiva y constructiva” y resaltó que en el encuentro se vieran las caras, se dijeran las cosas “sin mirar para el costado” y se reconocieran las “tensiones” dentro del bloque.

“Hay que sincerarnos, entender y ser comprendidos”, dijo. Al referirse a la negociación con China, afirmó que una vez avanzado el tema, Uruguay hablará con el resto de los integrantes del Mercosur para “ir todos juntos”, como planteó el presidente Fernández. Pero aclaró que el país no se va a “amputar” ir por su lado si eso no prospera. “Tenemos la tranquilidad de que esto no vulnera ni erosiona al Mercosur”, aseguró.

“Entendemos a los otros países, pero pedimos comprensión en este caso”, dijo. Además, comentó que “seguramente” avancen en acuerdos con otros países y bloques y que en esos casos va a “informar inmediatamente a los socios del Mercosur”.

El presidente de Paraguay y anfitrión de la cumbre, Mario Abdo, pidió evaluar cómo afectan a los países integrantes del bloque “los acuerdos de manera individual”.

Abdo planteó que el Mercosur “debe afianzarse como actor preponderante de la seguridad alimentaria”.

También propuso mejorar la coordinación entre los países para enfrentar el crimen organizado.

En la reunión no estuvo presente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inmerso en la campaña electoral. Envió un breve mensaje en el que enumeró algunas medidas que ha tomado para atender el aumento de precios en su país. Resaltó el acuerdo con Singapur y afirmó que el “mundo necesita más comercio e inversión”.