Paige Spiranac, la golfista estadounidense que fue catalogada como “la mujer más sexy del mundo” por la revista Maxim, atraviesa un difícil momento de su vida por la repercusión que genera su imagen en las redes sociales y confesó el calvario que vive al decir que no puede salir de su casa porque siente “mucho miedo”.



En junio pasado, la revista Maxim, orientada a los hombres y que llegó a ser la segunda más vendida entre el público masculino después de Playboy, distinguió a Spiranac con el puesto número 1 de la lista “Hot 100”, además de incluir a la deportista en la portada.

Pero no todo fue celebración para la joven influencer de 29 años, ya que en su podcast “Playing A Round with Paige Renee” confesó sentir “mucho miedo” por algunas situaciones que vive.

Acoso y miedos

“Un hombre se me acercó y me pidió una foto y no le di mayor importancia. Pero luego comenzó a decir que le había estafado 10.000 dólares y empezó a amenazarme. Fue una situación realmente aterradora. Resulta que este hombre fue estafado por un perfil falso que alguien creó y tenía un número falso, estaba desquiciado”, explicó Spiranac en su podcast, según consigna el diario The Sun.

La modelo, que inició su carrera en el golf en la Universidad de Arizona y en la Estatal de Chicago, comentó que sufre “problemas de seguridad”, una situación que se agravó en los últimos dos meses. “Tengo mucho miedo y no salgo de casa. Empiezo a sentir que vivo en una burbuja, y es algo que nunca había experimentado. No sé quién está ahí afuera, quién me sigue, quién me acosa. Sé que mucha gente dice que es parte de mi trabajo, pero no debería serlo”, lamentó la deportista.

En sus comienzos como deportista, Spiranac aspiró a ser una jugadora prometedora en el circuito. A pesar de nunca haberse retirado de manera oficial, desde el 2016 dejó de competir y comenzó a dedicarse íntegramente a su faceta como influencer. “Desearía haber jugado al golf a un nivel más alto y haber logrado más, pero no cambiaría esto por nada del mundo”, reveló.

Publicación y distinción

“¡Orgullosos de presentar la portada de la edición 2022 de Hot 100, la mujer más sexy del mundo, y la primera atleta en ocupar el puesto número 1, Paige Spiranac”, publicó la revista en su cuenta oficial en Instagram.

A través de su cuenta de Twitter, la golfista agradeció haber sido nombrada como “La mujer más sexy del mundo en 2022″: “¡Así que Maxim me nombró la mujer más sexy del mundo este año y no puedo creerlo! Gracias por este increíble honor”.

Por otra parte, en Instagram publicó: “Para mí, ser sexy tiene que ver con la confianza y con sentirte cómoda en tu propia piel. Siempre he intentado ser fiel a mí misma a lo largo de mi trayectoria poco convencional y ahora estoy muy orgullosa de seguir a tantas mujeres increíbles que han llevado el título durante años antes que yo”.