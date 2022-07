Alberto Fernández brindó un discurso en el Museo del Bicentenario en medio de la corrida cambiaria y aseguró que "no me van a torcer el brazo". "A ninguno de los problemas escapé: superé la deuda, discutí con el FMI, todo eso lo tuve que hacer en el medio de una pandemia, le pusimos el pecho y lo superamos", dijo el mandatario. "A cada uno de esos desafíos los voy a superar con cada uno de ustedes" afirmó y criticó a "los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo esperando una mayor rentabilidad cuando el país los necesita".

El presidente aseguró que “somos muy conscientes de los problemas macroeconómicos” y que la crisis que atraviesa el mundo en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos de la pandemia “hace más difícil cualquier solución y suma incertidumbre y temores, donde muchos pregonan y siembran incertidumbres y temores".



"Les pido que entendamos lo que está pasando, a todos movilizando, acompañando una oportunidad de crecer con dignidad -sostuvo-. Sepan que los que me quieren torcer el brazo no me van a torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes".

Del acto participaron también el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y 16 gobernadores que firmaron cartas de intención para el comienzo de 22 obras de infraestructura científica y tecnológica en el marco del Programa Federal Construir Ciencia.



Noticia en desarrollo.