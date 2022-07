#AltaTemporada Más episodios, más razones. Un reality seriado con competencia para programadorxs de América Latina es la propuesta de C0d3rs Championship, que ya está en Prime Video. Para el universo expandido futbolero, Paramount+ estrenó Adriano emperador, docuserie sobre el mítico y tremendo delantero brasileño del Flamengo, el Inter de Italia y otros clubes. ¿No te alcanza? Fijate que llega el final de la octava de The Flash (21/7, Warner Channel); y el Flow sube a su on demand las primeras tres del clásico instantáneo Game of Thrones. Aparte, directo desde la ComicCon de San Diego llegó nuevo trailer para El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder, la serie sobre la Tierra Media de Prime Video.

#HacelaSimple Canciones calientes atraviesan tu playlist. Salieron las nuevas de Molok0 (Lo que me asusta), de Pulpo Opulp (La tortuga y la abeja), de Mariano Moledous (Historias del cañadón y Boomerang), de los mendocinos Alejo y Valentín (Nudos), del tucumano Rhino (Peligrosa), de Bambi en dueto con Fito Páez (Canción de los ruegos), de los entrerrianos Maniquí con Santiago Borda (Dime), de Santánica Milonga (Caravana) y de Vale Castillo (Maniquí).

#JoystickDivision En el marco del evento internacional gamer BIG Festival, celebrado en Brasil, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina presentó un informe sobre la industria local donde reveló que hay más de 130 estudios de videojuegos en Argentina, que generan unos 55 juegos al año, donde la gran mayoría son casuales (45%) o educativos (34%); y 3 de cada 4 son exportados a Estados Unidos, Canadá y Europa. OK, ¿querés juegos? Atajá estas colecciones retro: Capcom Arcade 2nd Stadium lleva las salas de fichines al living familiar, con Megaman 2, Street Fighter, Capcom Sports Club y más; mientras que Konami anunció que el 20/8 sacará Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. También aparecieron nuevos trailers para Marvel's Spider-Man Remastered para PC, Dragon Ball - The Breakers, Resident Evil Village Gold Edition y Digimon Survive, además de un trailer de "pre-pre-pre-alpha-gameplay" para skate., el juego de patinetas de Full Circle.



#HayTablas Sale segunda edición de No Me La Container, el festival de stand up que juntará a Dalia Gutmann, Federico Cyrulnik, Pablo Fábregas, Pablo Picotto, Pali Donato, Pipa Barbato y Juan Barraza (28/7, Auditorio Belgrano). Y si buscás ficción, un verano une a dos adolescentes en la comedia-instalación-performance Breve enciclopedia sobre la amistad, de Tomás Masariche (25/7 y 1/8, Planta).



#CualquieraPuedeGooglear Clic estudiantina: si estás cursando el último año de la secundaria en una escuela bonaerense pública o privada, estás a tiempo hasta el 31/7 para inscribirte en los Viajes de Fin de Curso gratuitos que organiza la Provincia de Buenos Aires, para viajar con tu curso con todo pago a playas, lagunas, ríos o sierras. Clic de visitante: los reggaeros españoles Green Valley vendrán a compartir escenario con Nonpalidece el 2/9 en la Ciudad Cultural Konex. Clic todo red: el show basquetbolístico de los Harlem GlobeTrotters armará su juego el 20/8 en el Luna Park. Clic indígena: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionando están soltando en su canal YouTube, de a una por día, las canciones de su show en el Estadio Único de La Plata.

#Pantallazos ¿Estás para salir? La alemana Sonnenallee, de Leander Haussmann, sigue a un grupo de jóvenes de Berlín en los años '70, en el Ciclo de Cine Alemán (domingo 24, CCK); mientras que la argentina Piedra noche, de Iván Fund, explora una extraña criatura en un paraje de veraneo (domingo 24, La Casa del Bicentenario). ¿Estás para quedarte a ver algo? Anything is Possible presenta a una chica trans que se enamora mientras termina la secundaria (Prime Video), Utøya reconstruye, cámara en mano, el ataque a un campamento juvenil noruego en 2011 (Mubi), y La princesa mete cuento de hadas feminista y medieval (Star+).