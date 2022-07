El anuncio de aumento salarial que hizo el gobierno de Ricardo Quintela no logró desactivar los dos frentes de conflicto que preocupan a la Casa de las Tejas.

A horas del reinicio de clases el Gobierno intentó satisfacer la demanda de los docentes autoconvocados y a la vez dar una respuesta a los profesionales de Salud Pública ya que ambos sectores sostienen medidas de fuerza desde hace meses. Pero el aumento de 6.000 pesos anunciado para estatales y docentes no surtió el efecto esperado: tanto APROSLAR como Docentes Autoconvocados rechazaron el aumento por considerarlo insuficiente y ratificaron que seguirán adelante con sus medidas de fuerza.

Los Docentes Autoconvocados nucleados en el nuevo gremio DUAR anunciaron la realización de la 8° marcha provincial para el próximo lunes y el inicio de un paro por tiempo indeterminado sin asistencia a las escuelas también desde el lunes.

El sector insiste con un pedido de aumento de 20.000 pesos al básico y a pagar en una sola cuota. "Rechazamos este aumento inconsulto e insuficiente de 6.000 pesos que no resuelve en lo más mínimo nuestro reclamo. No aceptamos más aumentos en negro que no aportan a los compañeros jubilados, ni sirven para mejorar el salario, son un ínfimo paliativo ridículo que hoy entre la inflación incontrolable, la suba de los combustibles y de algunos servicios no nos sirve", señalaron.

Para los Autoconvocados "hay un permanente intento de confundir a la población y a los empleados con un aumento en negro que, con los descuentos, quedaría en 5.280 pesos". "Hace mucho que nuestro salario se mantiene por debajo de la línea de pobreza, habiendo estado en algunos casos por debajo de la línea de indigencia, con una canasta básica que ya roza los 110.000 pesos, con una inflación acumulada al primer semestre del 36% y una inflación anual estimada en 80%", añadieron.

En tanto, los profesionales de Salud Pública, nucleados en APROSLAR, cuestionaron el aumento de 6.000 pesos dado a todo el sector estatal y recordaron que el Gobierno les había prometido una suba diferenciada. "Rechazamos el aumento otorgado por el Gobierno a los trabajadores. Nos habían dicho que habría una recomposición salarial para el sector y que habría una atención diferencial y esto no fue así", se lamentaron en la gremial médica.

El gremio apuntó contra "las promesas incumplidas de un aumento diferencial" y advirtieron que ese incumplimiento profundizó el malestar en el sector. "Esto no hace más de poner más leña al fuego, enojando más aun al personal de salud. Habíamos pedido recomposición salarial y montos en blanco. Nuestros planteos fueron claros, dijimos que no aceptábamos montos fijos porque no solo achata la pirámide salarial y el Gobierno termina dándonos una vez más el peor aumento en relación a la porcentualidad", afirmaron.

En ese marco, APROSLAR ratificó el paro total de 48 horas que se realizará el miércoles y jueves de la semana próxima y el paro parcial por tiempo indeterminado de dos horas por turno. Además, deslizaron que en las próximas asambleas se podrían decidir medidas aún más duras.

El aumento anunciado el jueves por Quintela es una suma de 6.000 pesos destinado todos los empleados de la Administración Pública Provincial y la mejora incluye al personal de Salud, Seguridad, a los trabajadores municipales de toda la provincia y a los de la Función Legislativa y Judicial.

Para el sector docente, el incremento de 6.000 pesos será remunerativo y no bonificable y se pagará por cargo. Tanto docentes como estatales cobrarán el aumento desde julio, es decir, se liquidará a principios de agosto.

Descuentos y sumario a docentes

En tanto, desde el Gobierno provincial se confirmó que se aplicarán descuentos y se iniciarán sumarios a aquellos docentes que tomaron medidas de fuerza sin contar con el respaldo de una organización sindical. Es decir, las sanciones alcanzarán a los docentes autoconvocados.

La decisión administrativa se conoció en las últimas horas en la previa de la vuelta a clases y luego de que un sector de los docentes autoconvocados anunciara paro por tiempo indeterminado desde el lunes.

El Gobierno tiene previsto aplicar la medida con los salarios de julio y también ante próximas protestas.

Acá hay que tener en cuenta que los docentes autoconvocados se dividieron en dos grupos y ambos sectores ya conformaron un gremio. Un grupo creó el gremio Docentes Unidos Autoconvocados Riojanos (DUAR) y el otro hizo lo propio con el Sindicato Autoconvocados de la Educación de la provincia de La Rioja (SAE). Esto significa que desde los autoconvocados se rechazarán las sanciones argumentando contar ya con una estructura sindical que los contiene.