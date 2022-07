El secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, dejó al descubierto las diferencias entre los movimientos sociales afines al oficialismo al sostener que "no es el momento de discutir el Salario Básico Universal (SBU)". Una propuesta impulsada el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois, que esta semana reclamó al Gobierno medidas urgentes para que los sectores más vulnerables de la sociedad puedan paliar la escalada inflacionaria que produce la corrida cambiaria y hasta vaticinó una posible convulsión social si no se adoptan soluciones. En tanto, los movimientos territoriales de izquierda volvieron a convocar para el miércoles 27 de julio a una movilización en Plaza de Mayo “contra el ajuste del Gobierno”, al que invitaron a las organizaciones sociales que reclaman por la implementación del SBU.

Alineado al gobierno de Alberto Fernández, el subsecretario de Promoción para la Economía Social Pérsico, marcó distancia del reclamo por el SBU, cuyo proyecto presentó el diputado Itai Hagman (del Frente Patria Grande) y que acompañaron diputados de la bancada del Frente de Todos, incluidos Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli del Movimiento Evita. Sobre la iniciativa, Pérsico dijo que le "parece muy bien, pero lo primero que tenemos que hacer, porque hay una corrida bancaria de sectores que están apostando fuertemente detrás de estos intereses, es colaborar lo más posible en darle fuerza al Gobierno para que pueda resolver esta crisis, en este vendaval en el que estamos en este momento". "Tenemos a la nueva ministra que todavía no logró tener una semana en la que sostener las variables económicas", afirmó agregó el funcionario.

Una postura en la que no coinciden otros encuadramientos territoriales que integran el FdT, que alertan que los trabajadores de la llamada economía popular “no da para más” porque está creciendo el hambre en la Argentina. Grabois se encargó de expresar esa situación durante la jornada de lucha por la implementación del SBU en un duro discurso dirigido al Presidente: "Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el Salario Universal, inventá otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros", soltó Grabois durante el acto en Puente Pueyrredón y advirtió que la crisis podría sacar a la calle a los sectores mas vulnerables en busca de alimentos.

Consultado sobre esta posibilidad, Pérsico opinó que no ve "un escenario de saqueos en Argentina" ya que "hay un nivel de ayuda social que no lo genera". "No veo un escenario de saqueos en Argentina. No los hay desde hace mucho tiempo, porque hay un nivel de ayuda social que no lo genera. Ni en el Gobierno anterior ni en este. No creo que esté ahí el problema. Es opinión de Juan y la respeto", aclaró el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social.

Aunque la propuesta del SBU no convence a todos los integrantes del FdT, la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana-FdT) trabaja –incluso junto a los movimientos sociales— en la elaboración de un proyecto alternativo en busca de crear un “complemento” de ayuda social dirigido a combatir la indigencia.

En tanto, los movimientos territoriales de izquierda anunciaron que volverán a la calle el próximo miércoles para insistir en sus demandas, como la reapertura y “universalización de los planes potenciar Trabajo”, entre otras medidas.

"Vamos a movilizar fuertemente el 27 a Plaza de Mayo, contra el ajuste y por todos los reclamos. Un ajuste que golpea por igual a los barrios y a los trabajadores. A esta acción hemos invitado a la UTEP, que, coincidiendo en muchos puntos, quedó en debatir la posibilidad de confluir", sostuvo el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. El referente de Unidad Piquetera, dejó así abierta la posibilidad de sumar a sus reclamos a los sectores que hasta ahora se alinean dentro del oficialismo.

La movilización de Unidad Piquetera también fue respaldada por los diputados del Frente de Izquierda. “Es urgente que se otorgue un aumento general de salarios y jubilaciones para que nadie cobre por debajo de la canasta familiar y establecer la actualización mensual automática según el aumento de los precios, para lo cual es imprescindible romper con toda sumisión al FMI”, afirmó Nicolás del Caño. El legislador del FIT calificó como “vergonzoso lo de la CGT, que se despertó de su siesta eterna para convocar a una movilización a favor del Gobierno. Es necesario un paro nacional que sea el inicio de un plan de lucha para que la mayoría trabajadora intervenga con su propio programa para dar una salida favorable a las mayorías ante el agravamiento de la crisis y evitar que los platos rotos los paguen los mismos de siempre”.

En tanto, Myriam Bregman denunció que “los tarifazos del Gobierno son para cargarle la crisis al pueblo trabajador mientras se sigue beneficiando a las grandes patronales con subsidios y permiten maniobras especulativas” y agregó: “reclama el agronegocio y suben los alimentos. Reclaman los transportistas y suben el boleto. El gobierno cede ante los poderes económicos en medio de una corrida que pide devaluación”.