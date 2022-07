Shevchenko: "Tenemos que sacar la guerra de los niños"

Andriy Shevchenko, excapitán y exseleccionador de la selección nacional ucraniana y exdelantero del Milan y el Chelsea, pidió este lunes en Varsovia más apoyo en materia de salud mental para los jóvenes refugiados de la invasión rusa a Ucrania, y agregó que "no basta con sacar a un niño de la guerra", sino que hay que "sacar la guerra de los niños".



Shevchenko visitó una escuela de verano en Varsovia que ayuda a los niños ucranianos refugiados. Desde que la guerra se intensificó hace cinco meses, se han registrado al menos 5,8 millones de refugiados procedentes de Ucrania en toda Europa, la mitad de los cuales se estima que son niños y muchos de ellos no han tenido acceso a la educación durante semanas, informa la academia 'Laureus Sport for Good'.



"Casi tres millones de niños de Ucrania se han visto obligados a huir de sus hogares en los últimos cinco meses como consecuencia del conflicto. El impacto físico de la guerra es evidente, pero no podemos olvidar el impacto psicológico en estos jóvenes. No basta con sacar a un niño de la guerra. Tenemos que sacar la guerra de los niños", dijo Shevchenko.