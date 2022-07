El CEO de la empresa proveedora de ciencia y tecnología agrícola Syngenta, Antonio Aracre, planteó este lunes un “desdoblamiento cambiario” en torno a los bienes suntuarios (bienes de lujo que no son indispensables para la supervivencia).

En este sentido, aseguró que “no es posible seguir con un sistema diferencial, con una brecha entre el dólar oficial y el blue de más de un 130% porque genera una distorsión en la economía que no tiene sentido”.

"Por ejemplo, que los que podemos ir al exterior de vacaciones terminemos pagando con un dólar subsidiado con respecto a lo que realmente vale", explicó en AM750.

La propuesta de Aracre sería que ese mercado, que representa un 30%, "pague lo que vale el dólar".

De esa forma, habría una oferta que generaría que ese dólar se derrumbara un poco: "Para derrumbarlo le metés un 30% de los dólares de la exportación de soja y seguramente de más de 300 pesos, llegaría a 270 y empezaría a haber un mercado más normalizado", dijo.

"Por último, lo que se quiera subsidiar (alimentos, insumos básicos para las industrias) se deja al tipo de cambio oficial", agregó.

Ante la negativa de un sector del Gobierno que no ve viable este desdoblamiento cambiario, Aracre sostiene que “convalidar un dólar alto es devaluar”.

"No puede ser que, porque sea difícil de controlar, no hagamos las cosas que tengamos que hacer, como por ejemplo controlar que la gente pague los impuestos y no evada, o que la gente que tenga que liquidar al dólar oficial liquide al oficial y el que lo tiene que hacer al financiero, lo haga al financiero", enfatizó.

Asimismo, explicó que el Estado no puede bajar el dólar porque no hay divisas estadounidenses en el Banco central, con lo cual “la única manera que tenés de administrar lo poco que queda es generando dos mercados y que cada uno se meta en el que se tiene que meter, pagando lo que tiene que pagar".

Por último, Aracre indicó que el Gobierno tiene que levantar la tasa de interes. “En medio de una corrida cambiaria no podés tener una tasa de interés negativa porque nadie se va a desprender de los dólares", subrayó.