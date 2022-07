La crisis de Independiente no tiene fondo. Este martes renunció Daniel "Rolfi" Montenegro, secretario deportivo del club, y con él también se fue Claudio Graf, quien estuvo a cargo de dirigir interinamente al equipo en las últimas dos fechas, luego de la salida de Eduardo Domínguez.

Montenegro pasó temprano por el predio de Villa Domínico a despedirse del plantel y luego realizó algunos comentarios a la prensa antes de subirse a su auto personal: "Ya va a haber tiempo para hablar. Hablar ahora es difícil, porque es un momento complicado para mí, porque quiero mucho al club y siempre traté de dar lo mejor. Así que haremos un tiempo y volveremos a hablar con mucha más tranquilidad".

En las últimas horas el Rolfi estuvo en el centro de la polémica por los dichos públicos de Julio César Falcioni, DT del Rojo el año pasado y quien apuntó contra el exmediocampista por su salida. "Las formas que usó el mánager de Independiente, Daniel Montenegro, para que yo me fuera en mi paso anterior por el club no fueron las correctas, y le dije en la cara que estaba haciendo mal su trabajo", declaró Falcioni, de 66 años.



Montenegro también se refirió a las declaraciones de Falcioni este martes: "Lo de Julio es más de lo mismo. Quedó claro en su momento, es una etapa cerrada de mi vida. Pero bueno, hay muchos que por ahí les sirve eso. A mí no me sirve, no me gusta ponerme en esta situación. Hay otras cosas atrás que hicieron que demos un paso al costado porque creemos que es el momento".



Una de las disputas que mantenía el ahora exsecretario deportivo con la dirigencia era por la búsqueda del reemplazante de Domínguez, quien renunció tras la derrota en el Clásico de Avellaneda. Montenegro había propuesto el cargo de DT a Gabriel Heinze, mientras el secretario de Independiente Héctor 'Yoyo' Maldonado impulsa el retorno de Falcioni como entrenador.



"Con Hugo (Moyano) siempre mantuvimos buena relación, pero la verdad no sé qué es lo que le cuentan a él y qué es lo que le llega en concreto", explicó el Rolfi al referirse a su convivencia con el presidente de Independiente y apuntando contra su entorno, especialmente Maldonado.



"Hay más gente que destruye que la construye. Todos los que en su momento dijeron que iban a estar, no están ahora, no pusieron la cara. Cuando nosotros arrancamos y muchos decían: 'Vamos a estar con vos, te vamos a acompañar'... Estamos nosotros y los chicos lo saben", disparó Montenegro a modo de cierre.



Montenegro asumió como mánager del club de Avellaneda el 25 de octubre de 2021 y entre sus primeras decisiones estuvo la de no renovar a Falcioni, quien era el DT desde principios de año. En enero de 2022 llegó Eduardo Domínguez, desde Colón, como gran nombre fuerte pero los números no acompañaron al exdefensor quien incluso cerró su ciclo con la peor efectividad de un entrenador de Independiente desde el descenso en 2013.



Con respecto a su idea de contratar a Heinze como DT, Montenegro dijo que "nos parecía un entrenador necesario para el club y no tenemos dudas que hubiera aceptado".

Por último, el Rolfi explicó: "En cuanto al balance, creo que lo veremos con el tiempo. Nosotros no llegamos solo para trabajar con la Primera, sino que teníamos un plan general de trabajo con infantiles, juveniles y también con el fútbol femenino".