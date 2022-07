El presidente de Independiente, Hugo Moyano, realizó una aparición televisiva este sábado luego de las protestas de anoche en Avellaneda y afirmó que "la semana próxima se decidirá la fecha de las elecciones".

El dirigente ratificó que el oficialismo que encabeza no apelará la medida judicial que el 12 de julio pasado revirtió el fallo de primera instancia que postergó el acto electoral luego de la impugnación a la lista del principal candidato opositor, Fabián Doman.

"No vamos a apelar, la semana que viene se decidirá la fecha de elecciones. Los que fueron a la Justicia fueron ellos, no nosotros, y la Junta Electoral fue la que comprobó que no estaban en condiciones de participar", enfatizó Moyano en diálogo con Crónica TV.

Así las cosas, y pocos días después de amagar públicamente con apelar la sentencia, el presidente rojo anunció que la fecha se definirá cuando las listas aspirantes al poder acudan a una reunión con la Junta Electoral para retomar las elecciones interrumpidas en diciembre del año pasado. "Una lista de unidad sería lo mejor para el club", agregó el líder camionero al respecto.

Contra Bullrich y el PRO

Moyano, de 78 años y candidato a la reelección, hizo el anuncio al día siguiente de la caótica Asamblea de Socios en la sede de Avenida Mitre 470, donde se produjeron graves incidentes entre manifestantes y la policía.

"Las imágenes fueron lamentables y demuestran claramente las intenciones que tiene un sector de Independiente, de deteriorar a la conducción del club, sin esperar que se den las elecciones como corresponde", opinó.

El líder sindical responsabilizó por la violencia a Doman; a su compañero de agrupación, el diputado nacional por Juntos por el Cambio Cristian Ritondo; a la abogada Florencia Arietto, del partido Juntos por el Cambio; y a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

"Ayer fue una asamblea para votar el presupuesto y en ningún momento, de los ocho años y pico que estamos en Independiente, nunca hubo un desacuerdo, y ayer hicieron desastres. Se hizo la asamblea como corresponde, respetando a cada afiliado y afuera estaba esta mafia, esta banda, estos señores que pretenden adueñarse de Independiente encabezados por (Fabián) Doman, (Cristian) Ritondo, (Florencia) Arietto y (Patricia) Bullrich", arremetió Moyano.

Sobre esta última, el dirigente ironizó de manera desafortunada: "Yo creo que ella quiere adueñarse de Independiente y nosotros creemos que es por las copas".

"No hay ningún tipo de dudas, todo esto es un tema político. Tengo entendido que muchos detenidos no tiene nada que ver con Independiente. Este sectores tratan de apoderarse del club y deteriorar a la Comisión Directiva. Lo que pasó ayer fue vergonzoso", agregó.

"Los resultados no se dan"

Moyano aceptó que "la gente no está conforme" con los resultados deportivos pero desligó ese descontento de la situación institucional. "Los resultados no se dan, es cierto, y la gente no está muy conforme con eso, pero de ahí a querer hacernos pasar como lo que pasó hace 10 años atrás, cuando Independiente estaba en la B... El club está en orden, todo lo que dicen es verso. Dificultades tenemos como todos, ¿quién no tiene dificultades hoy?", se preguntó.

Bebote Álvarez

En las sospechas por los hechos de violencia ocurridos este viernes, el jefe de Camioneros también incluyó a Pablo "Bebote" Álvarez, exlíder de la barrabrava del club.

"Bebote Álvarez no pudo participar de las elecciones porque no tenía las cosas que corresponde. Ayer había gente de él, pero él no sé, está escondido. Esos tipos son guapos pero abajo de la cama. Están constantemente amenazando", dijo.

El partido, el domingo

El saldo de los incidentes de anoche fue de 48 personas detenidas y 15 policías heridos, según informó la Aprevide. Mientras tanto, el organismo de Seguridad anunció este sábado que el partido entre Independiente y Atlético Tucumán, pautado originalmente para hoy en Avellaneda y suspendido por temor a nuevos hechos de violencia, se jugará este domingo, desde las 11, en cancha de Platense y sin público.