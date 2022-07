El argentino Paulo Dybala fue presentado este martes como nuevo jugador de la Roma frente a más de 10 mil tifosis que dijeron presente en el Palazzo della Civiltà, también conocido como el Colosseo Quadrato, de la capital italiana.

En un acto que duró menos de un cuarto de hora y que contó con la presencia del entrenador del club, José Mourinho, Dybala agradeció la presencia de los hinchas y aseguró que se pondrá a punto rápidamente para poder estar en óptimas condiciones para los primeros partidos de la Serie A, que comenzará el sábado 13 de agosto.

"He adquirido experiencia tras todos estos años en la Juventus, un club que tiene la costumbre de ganar y que te transmite eso desde el primer día", explicó el jugador de 28 años en su conferencia de prensa de presentación.

"Voy a intentar dar mi máximo, sobre todo en el vestuario, teniendo en cuenta que somos un equipo joven, para aportar esta experiencia, ayudar a ganar y mantenernos positivos en los momentos difíciles de la temporada", afirmó.

La Roma hizo oficial el fichaje el pasado miércoles 20 de julio y detalló que el contrato del argentino tiene una duración de tres temporadas. En los últimos días, el atacante de la selección argentina se unió a la concentración del primer equipo en Albufeira (Portugal) para sumarse a la pretemporada, donde está realizando entrenamientos de doble turno.

Cinco veces campeón de la Serie A, Dybala comenzó su carrera en Instituto de Córdoba, antes de jugar en el Palermo y Juventus en Italia, donde además de seis títulos de liga (uno con el Palermo en la serie B), también ganó la Copa Italia en cuatro ocasiones y la Supercopa italiana en otras tres.



Nombrado Jugador Más Valioso de la Serie A en 2020, en la selección disputó 34 partidos y anotó tres goles, el más reciente en la "Finalísima" contra Italia en el estadio de Wembley.



Camisetas agotadas

Tras ser presentado oficialmente por la Roma, la camiseta de Dybala, que lucirá el número 21, fue agotada en las tiendas oficiales del club por los hinchas en apenas 48 horas, señaló la prensa italiana.

Según Corriere dello Sport, la "21" de la Roma es algo imposible de conseguir en los puntos de venta oficiales, algo que no sucedía desde mediados de 2018, cuando Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus.



“Desde esta mañana no paramos ni un momento, no hemos hecho más que estampar camisetas con su nombre”, dijo una de las vendedoras de las tiendas oficiales.