El servicio de streaming Netflix estrena este miércoles 27 de julio la tercera entrega de la saga policial que tiene a Luisana Lopilato como protagonista. En esta oportunidad, Manuela "Pipa" Pelari, una detective retirada que hace algunos años vive en un pequeño pueblo del norte argentino junto a su hijo, es conmovida por un crimen que la devuelve a la acción.



El personaje de Luisana Lopilato se encuentra retirada del servicio en la Fuerza y vive en La Quebrada por recomendación de su tía, con el fin de buscar una vida más tranquila. Pero el crimen de Samanta Sosa, una mujer que apareció calcinada en el medio del monte, la empuja de nuevo a involucrarse con la investigación para intentar esclarecer los hechos.

La trilogía comenzó con Perdida (2018) y La corazonada (2020), y está basada en la saga "Los crímenes del Sur" de Florencia Etcheves. Los libros correspondientes a cada película se titularon "La Virgen en tus ojos", "La hija del Campeón" y "Cornelia". Al igual que en las primeras dos películas, "Pipa" estuvo dirigida por Alejandro Montiel.



La película fue rodada en Jujuy y no estuvo exenta de polémicas. Durante el rodaje, las familias de un grupo de estudiantes de una escuela de Tilcara protestaron por considerar que los derechos de las y los niños se vieron vulnerados durante la grabación de unas escenas en la Escuela Eduardo Casanova.



Netflix hecho en Argentina

Este año Netflix se embarcó en la producción de películas hechas en Argentina y estrenó una lista de títulos que abarcaron desde la comedia, hasta los policiales y las temáticas románticas. Algunas de las producciones publicadas hasta el momento fueron Granizo, protagonizada por Guillermo Francella, y La Ira de Dios, donde actúan Juan Minujín, Diego Peretti y Macarena Achaga.

