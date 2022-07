El dirigente de Barrios de Pie Daniel Menéndez confirmó este jueves que se realizará la marcha “contra los especuladores” el próximo sábado. Evitó precisar a qué hora y dónde se realizará la protesta, que en principio se planificó para que sea durante la tarde y hacia el predio de La Rural, mientras los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) inauguran su evento anual.

“La marcha del sábado sigue en pie. No hubo un pedido explícito del Gobierno para bajarla. Esta tarde vamos a terminar de definir cómo será la protesta. La idea es señalar a quienes entendemos que causaron un enorme perjuicio con su rol especulativo. Que generaron un enorme daño. Estoy impactado con lo que están diciendo”, dijo el también subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por AM750.

En tanto, Menéndez respondió a quienes consideraron como inevitable que haya situaciones de violencia entre oficialistas y opositores si se realiza la protesta al mismo tiempo que el acto del sector agropecuario: “El nivel de violencia, de agresión, no deja de llamar la atención. Nosotros vamos a señalar esta situación. Vamos a actuar con responsabilidad. Somos víctimas en todo esto”.



“La verdad es que el nivel de agresión que tanto la prensa hegemónica como algunos dirigentes opositores tienen es llamativo. Evidentemente, el señalamiento de todas las letras del proceso especulativo y el daño que han hecho no sólo muestra que se creen impunes, sino que creen que nadie les va a marcar el daño que están generando. Piensan que nadie puede alzar la voz en su contra”.

“Se quieren cargar un país”

Por otro lado, Menéndez se refirió a la última disposición del Banco Central, que dispuso incentivos cambiarios y de inversiones para que los productores de soja liquiden los granos que tienen almacenados en silobolsas a la expectativa de una devaluación cambiaria.

“La medida del Gobierno me parece que se da en una situación compleja. No me deja de sorprender la actitud de la dirigencia rural. Se le subió un 15 por ciento la rentabilidad y aún así siguen tensionando en lugar de aceptar que hasta ahí puede dar la sociedad”, señaló.

Y cuestionó: “Si cuando algunos ven algunas movilizaciones señalan que es una extorsión, ¿qué queda para esta situación? Se quieren cargar el país. Quieren maximizar ganancias y llevarse puesta a la sociedad. Pareciera que no tienen un concepto de vida en sociedad. Son defensores de sus intereses. No estamos para callarnos, estamos para señalar”.