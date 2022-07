Tras respaldar en masa la posición de los empresarios rurales de no liquidar la cosecha, los dirigentes de Juntos por el Cambio desfilaron por la exposición de la Sociedad Rural como si estuvieran en su casa. El expresidente Mauricio Macri, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fueron solo algunas de las figuras que desfilaron entre bosta y vacas. Macri y Carrió, de hecho, almorzaron juntos y a la salida del convite defenestraron al Gobierno. "Nada bueno iba a pasar con un Gobierno que no tenía plan, que no tenía rumbo", lanzó Macri, que hace poco dijo que el camino era volver a la senda del menemismo en los noventas. Horacio Rodríguez Larreta tiene pensado asistir el viernes.



La alianza irrompible entre sectores rurales y Juntos por el Cambio ya se había expresado con las críticas a las medidas del Gobierno para que liquiden la cosecha por parte de los refentes opositores, los llamados a defender el derecho a la silobolsa y otros éxitos de esta semana. Por lo que el paso por la Rural para mostrar su apoyo fue más una mise en scene de ese entente económico-político, y algo que los dirigentes de Juntos por el Cambio ven como absolutamente natural.

El primero en hacer acto de presencia fue Macri, quien al comienzo de su gobierno eliminó la mayoría de las retenciones y bajó las de la soja (aunque, en plena crisis de 2018-19, tuvo que volver a instituirlas). El expresidente encabezó la comitiva que almorzó con autoridades de la Sociedad Rural Argentina --Nicolás Pino, presidente de la Rural, y su vicepresidente, Marcos Pereda-- y otros empresarios rurales que asistieron a ExpoAgro 2022. También estuvo el extitular de esa entidad y exministro de Agricultura de Macri, Luis Miguel Etchevehere.

Tras compartir una visión similar con los ruralistas sobre el Gobierno y la situación del país, Macri tuvo un breve contacto con la prensa, donde soltó consignas como "el futuro es con el campo, no contra el campo", o sorprendió con grandes verdades como que se "está viviendo un tiempo muy difícil" en la argentina. "Sé de la angustia y la preocupación de todos --dijo el multimillonario-- pero como les dije nada bueno iba a pasar con un Gobierno que no tenía plan, que no tenía rumbo".



Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Sergio Massa llegue al gabinete, Macri dijo: “Es parte del mismo Gobierno que ha perdido la noción de dónde está parado, un Gobierno que ha perdido noción de dónde está parado y está totalmente inmovilizado, lamentablemente". Macri tuvo una relación de amor-odio con Massa: al comienzo de su gobierno intentó presentarlo como un representante del "peronismo racional" y lo llevó a su primera incursión en el Foro de Davos. Unos años más tarde, Macri lo despreciaba y le puso un apodo: "Ventajita".

Macri siguió despotricando sobre la situación económica: ¿Hay doce dólares no? (por los tipos de cambio) Y no hay dólares, eso lo dice todo. Eso te marca la destrucción a la confianza que ha hecho este Gobierno". Y, en clave electoral, aseguró que "tenemos mucho futuro para construir, hay que tener un poco más de paciencia". Luego se abrió paso entre los periodistas y se alejó.

Carrió, en cambio, fue más escueta: "El dólar está a 300 y cuando vas a comprar algo es con un dólar a 300, y ellos (por el Gobierno) hablan de un dólar a 130". En torno a la liquidación de la cosecha, Carrió aseguró que los empresarios rurales deben "hacer patria y guardar su dinero". Fue lo opuesto a lo que decía cuando Cambiemos era Gobierno y pasaba por una crisis también vinculada a las divisas en 2018. En ese momento, Carrió rogaba a los empresarios: "Nosotros dimos la vida, la Coalición con todo por el campo. ¡Liquiden la soja!, ¡liquiden la soja!". En ese momento, "hacer patria" para Carrió era liquidar la cosecha. Ahora es la inversa.







Macri y Carrió no fueron los únicos que estuvieron en el almuerzo. También estuvo la exgobernadora y actual diputada Vidal, el diputado radical Martín Tetaz, el senador Alfredo de Angeli y el exel exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.







Vidal no perdió oportunidad para repetir que "el campo es el motor de la Argentina". Mientras que De Angeli se dedicó a mostrar en sus redes el amor que sienten los asistentes a la Sociedad Rural por el retorno de Macri.

"Mauricio, te extrañamos. Volvé", decía el cartel de una mujer que sumaba todos los años que gobernó el peronismo para señalar que era la suma de todos los males. De hecho, el ex presidente llegó y se retiró ovacionado por los asistentes.



El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, tiene previsto visitar el viernes la exposición. Habrá que ver si recibe los mismos aplausos.