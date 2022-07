Mientras Jair Bolsonaro se distanciaba de la Argentina en el lanzamiento de la campaña para su reelección a la presidencia de Brasil, Atalhos hacía caso omiso de las advertencias infundadas del primer mandatario del vecino país. El grupo, referente por excelencia de la escena indie del otro lado de la frontera, se encuentra en Buenos Aires llevando adelante su cruzada latinoamericanista. “Estamos rompiendo barreras. Es algo que parece muy difícil por el idioma, pero hay que hacerlo. La música refuerza esta hermandad”, afirma Gabriel Soares, frontman del dúo que actuará el viernes 29 a las 21 en el Centro Cultural Richards (Honduras 5272). “Vinimos para presentar nuestro nuevo disco, que se hizo en un momento en el que Bolsonaro no sólo le dio la espalda a Latinoamérica sino que también le sacó el apoyo a la cultura”.



A tentação do fracasso es el cuarto álbum de la banda originaria de Birigui (municipio ubicada en el oeste del estado de San Pablo). Si bien sintetiza muy bien la gestión del candidato del Partido Liberal, el nombre de este trabajo en realidad está inspirado en el título homónimo del libro del escritor peruano Julio Ramón Ribeyro. “Antes de componer el disco, me preguntaba si valía la pena seguir haciendo música”, revela Soares. “En ese momento, estaba leyendo el libro y vi un pasaje que me llamó la atención. ‘Los artistas jamás se equivocan: solamente fracasan’”. Pero no es el único rapto latinoamericano del disco. Además de contar con la producción del chileno Ives Sepúlveda (integrante del grupo The Holydrug Couple), participan los músicos argentinos Delfina Campos y El Príncipe Idiota.

En tanto que la cantautora prestó su voz para “Te encontrei en SP”, el proyecto solista de Mariano Di Césare (líder del grupo Mi Amigo Invencible) lo hizo en “Teoría del cuerpo enamorado”. “Sacamos una estrofa en portugués, abrimos la canción e hicimos una parte en castellano”, describe Soares. “Componer en español es un desasfío para mí y más si quiero entrar en el mercado latinoamericano. Pero antes tengo que seguir mejorando mi español”. Sin embargo, las referencias argentinas en el álbum no se detienen ahí. “El tema que abre el disco se llama ‘Tierra el Fuego’ y el último ‘Ushuaia’. Eso tiene que ver con mi pasión por las rutas argentinas. En muchas ocasiones vine para acá manejando. Son los momentos en los que tengo tiempo para que me vengan ideas”.

La intención latinoamericanista no es la única novedad en el flamante disco de Atalhos. Tras aparecer de la mano del folk, el sonido del dúo evolucionó hacia la psicodelia y el dream pop. “Uno siempre intenta buscar una identidad propia y eso no es tan simple”, explica el artista, quien invitó a Gordon Raphael (histórico productor de The Strokes) a remixar uno de los temas de A tentação do fracasso, al igual que a los mexicanos Películas Geniales. “Si bien antes componía con la guitarra acústica, esta vez que lo hice con la guitarra eléctrica. Aunque el paisaje onírico del disco tiene más que ver con los sintetizadores”. Ante la consulta sobre el estado de salud de la escena indie brasileña, Soares confiesa: “Sigue siendo de nicho. A diferencia de lo que mucha gente cree, no hay tantos lugares para tocar. La pandemia lo cambió todo”.