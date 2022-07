TEATRO

Me encantaría que gustes de mí

Una profesora de literatura de un colegio secundario busca el amor desde su soledad más absoluta. Vive intensamente entre lo cotidiano y su imaginación, llena de amores que parecen ocuparlo todo, e intenta escribir sobre su compulsión a amar y la búsqueda de sí misma. La Compañía Trueno presenta una propuesta teatral que surge a partir de la literatura de Fernanda Laguna. Se trata del segundo proyecto de este colectivo de artistas mujeres que surgió en el 2019 a partir de su primer montaje: Con los ojos de mi soledad absoluta. La dirección es de Luciana Mastromauro, la escenografía de Cecilia Zuvialde, vestuario de Paola Delgado, iluminación de Adrián Grimozzi y y música original de Carmen Baliero. Este espectáculo fue realizado con el apoyo del Fondo Nacional de la Artes, Mecenazgo y Proteatro. Con Sol Fernández López.

Sábado a las 21, en Teatro Beckett, Guardia Vieja 3556. Entrada: $1200.

Breve enciclopedia sobre la amistad

Esta breve enciclopedia podría definirse como la puesta en escena del naufragio de un relato. Los restos de un texto dramático flotan hasta la superficie y, con ellos, un grupo de actores crea una experiencia escénica deshilachada, errática y ante todo graciosa. La Breve enciclopedia es por momentos una instalación y por otros una conferencia performática sobre todas las decisiones que un director debe tomar para hacer una obra. A veces es –también– un concierto escénico. El punto de partida es una historia sencilla: el verano que Celso y Celia, dos adolescentes muy amigos, pasan juntos durante la década del 90. Todo lo demás, un recorrido arbitrario, una experimentación. Con Maga Clavijo, Tomás Masariche, Felipe Saade, Max Suen y Casandra Velázquez.

Lunes a las 21, en Planta, Inclán 2661. Entrada: $1200.

MÚSICA

Las Lenguas Muertas

Comenzaron a escribir canciones a fines de 2019: durante tres meses se juntaron todos los miércoles y de ese rito de escritura y composición surgieron un montón de canciones. Muchos de esos temas son los que integran el primer disco del cuarteto que lideran Ariel Minimal y Antonio Birabent, que se presenta –así lo aclaran– como una banda de rock argentino, con temas llenos de melodías, letras poéticas y ensoñadoras, y paisajes viajeros. Junto con Claudio Leiva (batería) y Marcos Rocca (bajo) se completan sus cuatro integrantes, hombres que suben al escenario con el entusiasmo de muchachos que aún conservan la pasión juvenil de sus inicios. Celebrando la edición en vinilo del debut homónimo –con trece cortes grabados, mezclados y masterizados por Mauro Taranto–, Las Lenguas Muertas lo presentará formalmente el sábado 13 en el C. C. Richards, Honduras 5272.

Arco

Segundo disco del baterista uruguayo Juan Ibarra, que comanda su quinteto buscando inspiración –o al menos así lo presenta– en una charla imaginaria entre Eduardo Mateo y Thom Yorke en un boliche de Treinta y Tres, mientras toman caña y juegan al ajedrez. “La charla tiene su enfoque en la búsqueda de cuál es nuestro ‘arco’ para poder lanzar nuestra ‘flecha’”, intenta explicar. Nacido en Montevideo, pero durante mucho tiempo instalado en Buenos Aires y más tarde en Brasil y Estados Unidos, Ibarra está de regreso en su ciudad. Su nuevo disco busca una sonoridad entre la guitarra eléctrica de Martín Ibarra y la acústica de Jeremías Di Pólito, imitando la voz con la trompeta de Juan Olivera apoyados en las bases improvisadas de Andrés Pigatto en el contrabajo, generando así un limbo a descubrir entre el mundo folclórico uruguayo y el jazz.

ONLINE

Surface

El viejo truco de la amnesia, un clásico de la literatura y el cine, adopta nuevos trajes. En la reluciente serie de Apple TV+ la protagonista, Sophie (Gugu Mbatha-Raw) sufre un terrible accidente y, al despertar, no recuerda absolutamente nada de su vida previa. “Todos se la pasan diciéndome quién creen que soy. Pero si mi vida era tan perfecta, ¿por qué quise acabar con ella?”, reflexiona la protagonista al comienzo de la historia, cuando con la ayuda de su esposo y sus mejores amigos intenta reconstruir los pasos que la llevaron a un supuesto intento de suicidio. Ese “supuesto” es clave: como en todo thriller que se precie de serlo, no todo es lo que parece ser, las vueltas de tuerca florecen por doquier y las piezas del rompecabezas contienen elementos ciertamente perturbadores. Los pergaminos incluyen a la creadora de la serie, Veronica West (Alta fidelidad), a Reese Witherspoon como productora ejecutiva y a Sam Miller (I May Destroy You) como director de cuatro de los ocho episodios.

Paper Girls

Las adaptaciones de historietas (las buenas, las malas, las famosas, las ignotas) están a la orden del día. Ahora le llegó el turno al cómic sci-fi de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang, publicado originalmente entre 2015 y 2019. La trama le compete a un grupo de cuatro chicas de doce años que, como indica el título, reparten periódicos en un barrio de Cleveland. Justo en la mañana de Halloween una poderosa fuerza llegada del futuro comienza a hacer de las suyas entre la población. Así comienza la hora del heroísmo para el más impensado cuarteto, aventura que incluye viajes temporales y un aire ochentoso (échale la culpa a Stranger Things). Los ocho episodios ya están disponibles en Amazon Prime Video.

CINE

Una villa en la Toscana

Escondida entre los tanques infantojuveniles de las vacaciones de invierno, la ópera prima como realizador del actor británico James D’Arcy encuentra a Liam Neeson en la piel de Robert, un artista viudo que debe viajar a Italia, a la bella región de la Toscana, para vender una pequeña villa que heredó de su esposa. Por allí también anda su hijo Jack (Micheál Richardson), que está atravesando un duro divorcio y con quien nunca llegó a tener una relación armoniosa. La casa no se encuentra precisamente en buen estado, y durante esas semanas que padre e hijo deben atravesar juntos a la fuerza comienzan a aflorar las diferencias y conflictos, pero también la posibilidad de –finalmente– algo de comprensión. Made in Italy (su título original es bastante más juguetón que el español) ofrece un plus a partir del vínculo real entre los protagonistas: Micheál Richardson es el hijo en la vida real de Neeson, cuya esposa, la actriz Natasha Richardson, falleció trágicamente en un accidente de ski en 2009.

Persuasión

Las discusiones en las redes sociales no se hicieron esperar: que no respeta los modos de la novela de Jane Austen, que los anacronismos no le sientan bien, que el estilo se parece demasiado a Fleabag. Lo cierto es que esta nueva adaptación de Persuasion, publicada póstumamente en 1818, tiene su encanto. La realizadora Carrie Cracknell propone una particular comedia de época en la cual Anne Elliot (Dakota Johnson, cada día mejor) se enamora de un marinero llamado Frederick, quien poco y nada tiene que ver con las reglas de etiqueta de la high society británica de inicios del 1900. Disponible en Netflix, la película quiebra varias veces el relato con las miradas y comentarios a cámara de la protagonista.

TV

La era de la naturaleza

¿Qué está pasando exactamente con el planeta que habitamos, el único disponible por el momento? Y, sobre todo, ¿qué pasará de aquí en más? ¿Es posible restaurar el equilibrio entre la naturaleza y las actividades del ser humano o estamos enfrentados a un callejón sin salida? Son algunas de las preguntas que propone esta serie documental de la BBC, emitida en estas pampas por el Canal Encuentro y centrada en el complejo vínculo del hombre con la naturaleza y la forma en que éste la modifica. Por supuesto que hay peligros, pero también esperanza. Rodada en más de una docena de locaciones de todo el mundo, las tres emisiones incluyen reflexiones de investigadores y especialistas, además de ofrecer un importante acervo de material de archivo que permite acceder a “una comprensión profunda del ambiente e impulsarnos a hacernos una pregunta definitiva: ¿estamos dispuestos a reconsiderar nuestro lugar en la naturaleza?”, según la definición de los avances.

Viernes a las 23, por Canal Encuentro.

Isabel: La historia íntima

Bajo el formato de la reconstrucción ficcional, a la manera de una biopic, y con la autorización de la homenajeada, la señal Lifetime presenta los tres capítulos de esta serie que recorre la vida privada y creativa de la gran escritora chilena. Daniela Ramírez fue la encargada de darle vida en la pantalla a Allende, y de ella dijo la autora de La casa de los espíritus y Violeta que “hizo un trabajo tan formidable que, cuando empezó la miniserie, dije yo no me parecía en nada a esta niña tan bonita y joven. Pero después, a medida que fui viendo la serie, me sentí tan identificada con ella que ya no la veía como otra persona, sino que parecía que era yo”.

Hoy a las 23 y repeticiones, por Lifetime.