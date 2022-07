Moria Casán, que se encuentra en pareja con el histórico dirigente peronista Fernando “Pato” Galmarini, suegro de Sergio Massa, celebró la llegada del líder del Frente Renovador al gabinete nacional y manifestó que “es un hombre con una gran militancia que está muy en eje y centrado”.



La opinión de la diva se dio durante una entrevista radial al padre de Malena Galmarini, esposa del designado “superministro” que cubrirá Economía, Agricultura y Producción, quien fue consultado sobre el nombramiento de su yerno. “Lo veo muy bien a Sergio. En el 85 yo era diputado nacional y él diputado provincial. Empezó en política a los 24 años y es uno de los tipos más talentosos que tiene la política argentina”, aseguró Fernando Galmarini en declaraciones a AM 530.

Antes de esa afirmación, “Pato” reveló el romántico momento que atraviesa con Moria. “No se quiere casar. Le propuse casarnos en la cancha de Boca pero me dijeron que no me la prestaban. Un día estaba con Jorge Ameal y me dijo: ‘Si te casás vos a la semana tengo 10 mil casamientos’. Estamos recontra fenómeno así, cada cual en su casa. Pero ahora está al lado mío abriendo un yogurt”.

Fue en ese momento cuando la diva tomó el teléfono y respondió fiel a su estilo las consultas del periodista Daniel Tognetti. “Pato es re fachero. Va a cumplir 80 y parece de 50. Es un amor de persona, noble, con ética y lealtad; y el amor que siente por el peronismo nunca lo vi en mi vida”, remarcó Casán.

Y luego llegó el turno de las apreciaciones sobre Massa: “Lo veo fantástico. Es un hombre brillante que tiene cintura, hace ula ula. Es un hombre con una gran militancia, está muy en eje y centrado. Lo veo con mucha fuerza, que es lo que necesita el país. Se necesita unión para avanzar y Sergio ha actuado como un gran samoré”.

“El país es muy difícil de analizar pero él es un hombre para cualquier puesto político”, reconoció “La One”. Al ser consultada por Tognetti si lo ve como futuro presidente, Casán respondió: “Obvio, ser ministro de Economía o tener superpoderes es más importante que ser Presidente”.