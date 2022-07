La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, encabezará una delegación del Congreso que hará una gira en la región Asia-Pacífico, confirmó hoy su oficina, que no menciona una escala en Taiwán.



La delegación de seis miembros visitará Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, indicó el comunicado de la oficina de Pelosi.



"El viaje se centrará en la seguridad mutua, la asociación económica y la gobernanza democrática en la región del Indo-Pacífico", según el comunicado.



"Nuestra delegación mantendrá reuniones de alto nivel para discutir cómo podemos seguir avanzando en nuestros intereses y valores compartidos, incluyendo la paz y la seguridad, el crecimiento económico y el comercio, la pandemia de covid-19, la crisis climática, los derechos humanos y la gobernanza democrática", dijo Pelosi en la nota citada por la agencia de noticias AFP.



Las relaciones entre Estados Unidos y China atraviesan un período de tensión desde que se evocó la posibilidad de que Pelosi visitara Taiwán.



China considera a Taiwán, una isla de unos 23 millones de habitantes, como una de sus provincias, que aún no ha conseguido reunificar con el resto de su territorio desde el final de la guerra civil china (1949).



El Gobierno chino se opone a cualquier iniciativa que otorgue legitimidad internacional a las autoridades taiwanesas y a todo contacto oficial entre Taiwán y otros países.



El jueves, el presidente Joe Biden y su homólogo Xi Jinping tuvieron una tensa conversación telefónica, en la que el mandatario chino le dijo al jefe de la Casa Blanca que Estados Unidos no debería "jugar con fuego" cuando se trata de Taiwán.



En esa línea, el portavoz de la Fuerza Aérea china insistió el domingo en que la defensa del territorio chino era la "misión sagrada" del Ejército.



"La Fuerza Aérea tiene una determinación firme, una confianza total y capacidades suficientes para defender la soberanía nacional y la integridad territorial", dijo el portavoz, según el Diario del Pueblo, el órgano de prensa del Partido Comunista de China.



Desde 1979, Estados Unidos reconoce "una sola China" con capital en Beijing. No reconoce oficialmente a Taiwán, pero la apoya militarmente.



En la conversación con Xi, Biden aseguró que la posición de Estados Unidos respecto a Taiwán no cambió y que su país se opone a los "esfuerzos unilaterales para modificar el estatuto o amenazar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán".



Esta semana, el ejército taiwanés realizó sus mayores ejercicios militares anuales, que incluyeron simulaciones de intercepción de ataques chinos desde el mar.



Al mismo tiempo, el portaaviones estadounidense USS Ronald Reagan y su flotilla zarparon de Singapur rumbo al mar de la China Meridional, según la Marina estadounidense.



China respondió ayer con un ejercicio militar con "munición real" en el estrecho de Taiwán.