La delantera de la Selección Argentina y Boca, Yamila Rodríguez, terminó como goleadora de la Copa América femenina, privilegio que no quedaba en poder de una albiceleste desde 2003.

La misionera convirtió seis goles en seis partidos y se subió a la cima de la tabla de goleadoras, como también lo supo hacer en 2003 Marisol Medina: anotó siete tantos en cinco encuentros y fue la primera jugadora en romper la hegemonía brasileña.

Yamila Rodríguez se quedó con la distinción después de celebrar un doblete frente a Paraguay (3 A 1) en la pelea por el tercer puesto, donde la Argentina se aseguró el boleto para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, el cuarto de su historia.

Las campeonas fueron nuevamente las brasileñas, que derrotaron 1 a 0 a la local Colombia en la final. Debinha, quien metió el gol del título a través de un penal, y su compañera Adriana, escoltaron a Rodríguez en la tabla de artilleras con cinco tantos cada una.

"No lo puedo creer. Pudimos remontar el resultado y ahora somos mundiales. Gracias a Dios, se me abrió el arco. Me querían agarrar de todos lados, pero no pudieron, creo que nunca me di por vencida", declaró la figura del Xeneize tras el cotejo.

Y agregó: "Nos fuimos al entretiempo con un gol en contra, pero sabíamos que podíamos dar vuelta el partido y eso hicimos. Es todo nuestro esfuerzo, del cuerpo técnico y de la gente que nos sigue".