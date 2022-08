Una mujer de 52 años murió a causa de las graves heridas que sufrió luego de ser atacada por perros en el departamento de Rivadavia, Mendoza. Claudia Clara Cáceres fue sorprendida por dos animales callejeros que le provocaron lastimaduras en una pierna y en la cabeza.

El episodio ocurrió cerca de las 11 de la noche del domingo, en calle Pascual Sosa, en el distrito de La Libertad, del municipio de Rivadavia, a 65 kilómetros de la ciudad de Mendoza.

Cáceres transitaba por allí cuando fue sorprendida por dos perros. Un vecino intentó auxiliarla, pero las graves heridas resultaron mortales: los perros le lastimaron una pierna, por lo que cayó al piso, y le siguieron mordiendo su cabeza y el resto del cuerpo. Por la violencia del ataque, la víctima sufrió desprendimiento de cuero cabelludo.

Efectivos policiales llegaron al lugar a partir de un llamado a la línea de emergencias y auxiliaron a Cáceres, que fue trasladada al hospital Perrupato. Sin embargo, nada se pudo hacer para salvarla.

Según el parte policial, se trata de "dos canes de pelaje marrón claro, de unos 50 centímetros de alzada" que "no estarían vacunados y no poseerían nombres" y todavía no se constató si tienen dueños.

Sin embargo, los investigadores sospechan que los perros pertenecen al hombre que asistió a la mujer porque estaban frente a su vivienda, por lo que quedó demorado por averiguación de los hechos, según se informó.

En la causa, interviene la Oficina Fiscal de la Comisaría13°.

Casos recurrentes

En la vecina provincia de San Juan, dos personas murieron por el ataque de perros salvajes, en los últimos meses. A principios de abril, Néstor Daniel Morales, un obrero de 53 años que trabajaba en el Parque de Tecnologías Ambientales de San Juan, a unos 10 kilómetros de la capital, fue atacado por una jauría y murió.

Otro caso aberrante ocurrió el 4 de noviembre de 2021, cuando perros atacaron a Florencia Ledesma, una estudiante de Administración Pública. Tenía 23 años. La víctima había salido a trotar cerca de su casa en el departamento de Albardón, a 60 kilómetros de la capital sanjuanina. Al ver que no regresaba a casa, su hermano salió a buscarla, y la encontró tirada con signos de haber sido atacada por perros.