La cantante estadounidense Beyoncé cambiará la letra de una canción de su último disco, lanzado el viernes pasado, debido a que contiene una palabra considerada ofensiva para las personas con discapacidades motrices y cognitivas.

El tema en cuestión es "HEATED" (Caliente, en español), que se encuentra dentro de su exitoso y anticipado álbum "RENAISSANCE". En la canción, que cuenta con influencias del afrobeat y la música electrónica, se escucha a la intérprete de 40 años "empoderada" en un club.

En la letra, Beyoncé hace mención a su tío Johnny, quien al comienzo de la carrera de la superestrella colaboraba para crear y coser vestidos para sus presentaciones. El mencionado familiar falleció a comienzos de los 90 por una enfermedad relacionada con el VIH, según lo relatado por la propia cantante.

En este sentido, hacia el final de la composición, la también compositora y productora canta "Spazzin' on that ass, spaz on that ass", qué traducido significaría "perdiendo el control del trasero". El problema surgió con la palabra "spaz" el cual es considerado un insulto para las personas con discapacidades psicomotrices, acusando a la cantante de "capacitismo".

A esta controversia, se sumó una columna de la activista Hannah Diviney en el diario británico The Guardian titulada "Cuando Beyoncé lanzó el mismo insulto que (la cantante) Lizzo en su nuevo álbum, mi corazón se hundió."

"El compromiso de Beyoncé con la narración musical y visual no tiene paralelo. Al igual que su poder para que el mundo preste atención, a sus narrativas, las luchas y la experiencia vivida como mujer negra... Pero eso no excusa su uso del lenguaje capacitista", remarcó Diviney.

En esta línea, la activista recordó lo ocurrido con la cantante Lizzo semanas atrás, cuando lanzó su sencillo promocional "Grrrls", que también incluía el mismo insulto. Tras las repercusiones, la letra fue cambiada inmediatamente.

En las últimas horas, representantes de Beyoncé, ganadora de 28 premios GRAMMYs, enviaron un comunicado a la revista Variety en la que adelantaron que se eliminará esa expresión de la canción.

“La palabra, que no fue utilizada intencionalmente de manera dañina, será eliminada y reemplazada”, aseguraorn.



"RENAISSANCE" es el séptimo trabajo de estudio de Beyoncé, después de seis años de su anterior disco "Lemonade". Hasta el momento, el álbum fue aclamado por la crítica y ya se apunta para ganar obtener nominaciones para los próximos Premios GRAMMYs de 2023.