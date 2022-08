Un simpatizante de Donald Trump fue condenado este lunes a siete años de cárcel por el asalto al Capitolio de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera persona que recibe una condena tras ser juzgada por este ataque.

En la capital de Estados Unidos, Washington, la jueza federal del Distrito de Columbia, Dabney Friedrich, dictó la sentencia para Guy Reffitt, de 49 años. El manifestante, e integrante del grupo de ultraderecha Three Percenters, había llevado un arma de fuego durante el asalto al Capitolio estadounidense de 6 de enero de 2021.

Según se observa en fotografías adjuntadas en un documento judicial, Reffitt, originario de Texas, acudió al asalto del Capitolio con un chaleco antibalas, esposas y un casco con una cámara incrustada.

La condena

La sentencia, de siete años y tres meses, es la más larga que se ha declarado para alguien involucrado en los sucesos de esa fecha, cuando una turba de manifestantes seguidores del entonces presidente Donald Trump irrumpió en la sede del Congreso estadounidense para tratar de detener la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden. La jueza del Distrito de Columbia decidió, sin embargo, no condenarlo por "terrorismo doméstico", como pedía la Fiscalía y por lo que hubiera podido pasar 15 años en prisión.

Reffitt fue condenado por obstruir los procedimientos en el Congreso, allanar el Capitolio portando un arma, enfrentarse a los policías, transportar armamento de manera ilegal y amenazar a sus tres hijos adolescentes si lo denunciaban; delitos de los que se había declarado inocente.

Hasta ahora todos, más de 200 condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado habrían cerrado acuerdos de culpabilidad con la Fiscalía, por lo que se ahorraron el juicio. Las autoridades acusaron a más de 750 personas de distintos puntos del país por delitos como sedición, atacar a policías, destruir propiedades del Gobierno y entrar en un edificio de acceso restringido.

La jueza Friedrich expresó su preocupación frente a la negación del acusado de su transgresión a toda ley. “Es preocupante la reticencia de Reffitt a admitir que su comportamiento era ilegal”, exclamó. “El comportamiento del señor Reffitt no concuerda bajo ningún concepto con la definición de patriota. Es la antítesis”, agregó la magistrada en su discurso antes de publicar la sentencia.

“Los funcionarios del Capitolio son patriotas y también quienes combatieron e incluso murieron para proteger nuestra democracia, nuestro estado de derecho (...). Quienes estaban en la turba no lo son. No sólo no son patriotas, sino que son una amenaza directa para nuestra democracia y como tal serán castigados”, agregó la jueza, halagando a los presentes en el asalto que intentaron parar la turba.

Su accionar

El integrante del grupo ultraderechista iba a la cabeza del primer grupo que atacó la sede del Congreso y contribuyó a forzar las líneas policiales. Tras ser alcanzado por gas pimienta, dio marcha atrás cuando cientos de simpatizantes de Donald Trump sembraron el caos en el interior del Capitolio. Durante el juicio, la acusación se basó en videos en los que aparecía, en primera fila, arengando a la muchedumbre que lo proclamaba como su lider.

El grupo paramilitar y ultraderechista, al que pertenece el condenado, conocido por Three Percenters, defiende los derechos de portación de armas para la autodefensa y la no intervención del gobierno federal en asuntos locales.

"No entré, pero ayudé a iniciar el fuego", se jactó en un video este empleado de la industria petrolera nacido en Texas. A su regreso a Wylie, cerca de Dallas, amenazó a sus hijos para que no lo denunciaran a la policía. "A los traidores, los matamos", dijo en una conversación grabada y transmitida al FBI por su hijo de 19 años, Jackson.

La inacción de Trump y la crítica de Biden

Según la última audiencia del comité de la Cámara de Representantes el pasado jueves, se probó que Trump decidió no frenar de forma inmediata el ataque porque le convenía y en su lugar pasó la tarde viéndolo por televisión, hasta que tres horas después, ante los ruegos de su círculo cercano, emitió un mensaje en el que les dijo que se fueran.

Frente a esto, el presidente Joe Biden lo criticó el lunes pasado durante su intervención virtual ante la Conferencia de la Organización Nacional de Directivos Negros de las Fuerzas del Orden. "Los policías fueron héroes ese día. A Donald Trump le faltó coraje para actuar. Las valientes mujeres y hombres de azul de toda esta nación nunca deberían olvidar eso. No se puede ser pro insurrección y pro policía. No se puede ser pro insurrección y pro democracia", expresó Biden.

Desde la Casa Blanca se reprochó también el pasado lunes la pasividad de Trump aquel día. "Tenía una decisión que tomar, posicionarse junto al cumplimiento de la ley o junto a la turba, y sus acciones hablan por sí mismas", aseguró la portavoz, Karine Jean-Pierre, criticando que el entonces presidente se limitara solo a ver lo que sucedía.