Un proyecto de ley presentado en Uruguay por la diputada de Cabildo Abierto, Inés Monzillo (foto), para prohibir el lenguaje inclusivo, es casi idéntico a uno presentado en Chile en mayo de 2021 e incluye pasajes textuales de diferentes medios de prensa sin citar. En la ponencia "La ideología detrás de la prohibición del lenguaje inclusivo", las investigadoras de la Universidad de la República (Udelar), Amanda Muñoz y Lucía Arroyo, dieron cuenta del "plagio de un 97 por ciento" en el que incurrió Monzillo. La diputada de Cabildo Abierto, un partido militar y ultraconservador aliado al gobierno de Lacalle Pou, criticó públicamente la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, la tipificación del femicidio y la Marcha de la Diversidad.

Recientemente Monzillo también se expresó en contra del lenguaje inclusivo y, en consecuencia, elaboró un proyecto de ley para prohibir su uso en institutos de enseñanza y organismos públicos. Los antecedentes del proyecto de la legisladora uruguaya fueron tomados casi en su totalidad del proyecto chileno, sin explicitarlo en ningún momento. Además la iniciativa tiene otros agregados de medios de prensa sin referirse a la fuente original.

Al buscar de dónde provenían los párrafos que integran el cuerpo del texto del proyecto, las investigadoras de la Udelar detectaron que un "97 por ciento del proyecto es plagio de tres textos": el proyecto de ley chileno, una nota periodística del portal Infobae y un artículo de CNN Chile sobre el proyecto de ese país. Al comparar ambos proyectos, detectaron que casi un 67 por ciento del escrito presentado por la diputada es producto del documento chileno: el aporte de Monzillo son apenas 33 palabras que lo único que hacen es "adaptar el texto chileno a la realidad local", explicó Muñoz, quien resaltó que el proyecto de ley "es un recorte tendencioso" que sólo utiliza argumentos para reforzar su punto de vista.

Consultada al respecto por el medio La Diaria, Monzillo respondió: "No tengo idea del proyecto de Chile". También explicó que no redactó el documento sola sino "con el equipo del despacho", a lo que agregó: "¿Quién dice que no nos copiaron de Chile el nuestro?".