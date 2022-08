Después del éxito que tuvo la adaptación cinematográfica de Lin-Manuel Miranda, que entre otras cosas le valió a Andrew Garfield una nominación al Oscar por descoser el papel principal, era cuestión de tiempo para que Tick, Tick... Boom! se propagara por todas las mecas del teatro musical.

El mes pasado llegó al Paseo La Plaza, con dirección de Ariel del Mastro y Marcelo Caballero. En clave autobiográfica, la obra nos muestra el proceso creativo de Jonathan Larson en el momento más crítico de su vida. A punto de cumplir treinta, el pibe se debate entre pegar un buen laburo y dedicarse a escribir una obra que lo catapulte al éxito. Mientras tanto, trabaja en uno de esos cafés estadounidenses que nos recuerdan que ni ahí son el mejor país del mundo. Y tiene novia, obvio, pero ella no quiere saber nada con la vida bohemia a la que él está agarrado.

Cuando el capitalismo aliena a tu pareja, you know… Para colmo, es 1990. La homosexualidad sigue siendo un tabú y el mejor amigo de Jonathan está sufriendo los primeros reveses del SIDA. Acá entramos nosotres: Tick, Tick... Boom! nos lleva de nuevo a la Nueva York de la pandemia (de aquella, la original y repetible) para recordarnos que, incluso en el pináculo del sueño norteamericano, la propagación del SIDA fue devastadora. Lo interesante es que, a diferencia de otras narrativas similares, Tick, Tick...Boom! no nos expulsa con la lejanía de sus representaciones.

Al contrario, rescata la impotencia y el dolor de aquellos años con un filo preciso, que nos permite espejar la desolación de nuestra experiencia local. La argentinidad le queda bien a esta adaptación. Si no fuera porque la historia nos sitúa permanentemente en la Gran Manzana, bien podríamos comprar que Larson vive en el Abasto y su amigo labura en Microcentro. Las canciones, adaptadas al castellano por Marcelo Caballero, Lucien Gilabert y Juan Pablo Schapira, parecen extrapolaciones del rock nacional.

Es una partitura con relieves; los temas no nos dejan nunca en el lugar al que nos hacen pasar. Un plus: la fuerza del trío protagónico. Federico Couts, Lucien Gilabert y Pedro Velázquez se compenetran y nos hacen cómplices de su química. Los momentos duros tienen matices de ternura y nos recuerdan que, en más de un sentido, hoy estamos mejor. No se pierdan Tick, Tick... Boom!; quedan cuatro funciones y dan ganas de abrazar amigues.