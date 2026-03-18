Bukele logró la reforma constitucional para habilitar la prisión perpetua

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el salvador bukele El Salvador's President Nayib Bukele speaks during a press conference, on January 14, 2025 in San Salvador, El Salvador. (Photo by Marvin RECINOS / AFP) (AFP/AFP)

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