Algunas horas antes de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía , Moria Casán, suegro del tigrense, fue consultada por la ida de Susana Giménez hacia Uruguay y le lanzó un dardo. Un nuevo capítulo de esgrima entre ambas divas.



La noche anterior a la jura de Sergio Massa como ministro de Economía, la prensa fue a buscar a Moria Casán a la salida del teatro. La diva, actualmente en pareja con Fernando Galmarini, padre de Malena Galmarini, estuvo presente en la ceremonia de asunción.

Los noteros la llamaron "supersuegra de la nación", en un juego de palabras generado por la denominación "superministro" que se le otorgó a Massa ante la cantidad de ministerios que se unificaron bajo su mando y los funcionarios que nombró en otras áreas del gobierno. "No, yo no soy supersuegra de nadie", respondió Casán, para luego bromear con que es la supermadre de su hija Sofía Gala y la súperabuela de sus nietos .

En medio de su declaración, a la One le preguntaron acerca de Susana Giménez. "Vos en Mataderos y Susana en Punta del Este, ¿qué te parece el cambio?", le consultaron a la diva. "No me parece la comparación, no me interesa quién está en un lado y quién está en otro, yo estoy en mí país y los de afuera son de palo", disparó Casán.

Susana Gímenez, hasta hoy, no quiso contestarle a su colega. Por su parte, Moria Casán disfruta del retorno de la temporada teatral de Brujas (en el Multitabaris Comafi, CABA) y de Julio César (en el Cine Teatro El Plata, barrio de Mataderos).