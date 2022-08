El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este jueves que juramentará el 5 de agosto un nuevo gabinete ministerial, y convocó a todos los partidos a trabajar por “el bien del Perú”.



“Convoco a los partidos políticos, sociedad civil y organizaciones a ser parte de un gabinete de ancha base que trabaje por el Perú”, invitó a través de su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de Castillo se dan en el marco de su citación para declarar ante la Fiscalía por presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, y luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pusiera su cargo a disposición en el día de ayer “por razones personales”.

Al salir de Fiscalía, el jefe de Estado aseguró que está dispuesto a declarar, aunque admitió que no se someterá a lo mediático, e informó que fue citado nuevamente para el martes 9 de agosto. “Le he dicho a la fiscal de la Nación que si mañana me vuelve a citar, mañana voy. El martes tengo otra citación, otra vez iré”, señaló.

“Dentro de la prerrogativa presidencial, estaba el [hecho de] que la Fiscalía podía venir a mi despacho, a Palacio de gobierno. No me resta nada para ir a declarar. No solo a la Fiscalía, sino a cualquier parte del país, en cualquier lugar. Estoy presto a declarar, pero no me voy a someter a lo mediático”, dijo el mandatario desde los exteriores del Palacio de Gobierno.

Respecto a lo que declaró ante la Fiscal de la Nación, ratificó que no lidera ni forma parte de una organización criminal ensamblada en el Poder Ejecutivo.

“Primero, decir que no soy parte ni formo ninguna red criminal. Eso le he dicho hoy a la fiscal de la Nación. Y [también] le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá, mi inocencia. A nadie he robado, a nadie he matado. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre al pueblo”, manifestó.

El abogado del mandatario,, señaló que Castillo se acogió a suy que esperará a que avancen las indagaciones para responder a las preguntas. Además, añadió que el Jefe de Estado va a declarar "cuando tenga todos los elementos de convicción".