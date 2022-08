Organizaciones y referentes del ámbito judicial y los Derechos Humanos pidieron el juicio político de los cuatro integrantes de la Corte Suprema. La petición, que ya ingresó al Congreso a través de la Cámara de Diputados y será tratada por la Comisión de Juicio, presidida por la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos, es por mal desempeño en base a una lista de 10 hechos concretos. Algunos de ellos están atribuidos a todos los supremos y otros en forma individual.

Por AM750, Gaillard explicó que “el pedido de las organización cumple con todos los requisitos formales”. De cara al futuro “habrá que evaluar si corresponde la denuncia, abrir un sumario para investigarlos y dictaminar, finalmente, elevar el dictamen, el recinto y que se vote”.

“El pedido se basa en una serie de hechos objetivos y concretos que cometieron los distintos jueces por la causa de mal desempeño. En el caso de Rosenkrantz señalan que resolvió causas de sus propios clientes cuando tenía un estudio jurídico antes de ser supremo. Él debería haberse excusado. Resolvió 21 de las 25 causas donde se trataban de clientes”, comentó.

Pero no es sólo eso: “Otra que se plantea respecto a Rosenkrantz tiene que ver con sus dichos en el congreso de Chile. Él no considera que donde hay una necesidad hay un derecho. Y, por supuesto, la ley del Consejo de la Magistratura y, de repente, nos encontramos con que no se aplica más”.

Además, se menciona el fallo del 2x1 a favor de los genocidas y hasta la filtración de escuchas claves originadas en la oficina de escuchas que depende de la Corte, llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen organizado (DAJuDeCo).

“Cristina vive una persecución encarnizada”

En este contexto, Galiard explicó que “durante los cuatro años del Gobierno macrista se persiguió a opositores a través del armado de causas judiciales que no tenían sustento jurídico”. Y recordó también la causa del dólar futuro o la que actualmente se lleva a cabo contra Cristina Kirchner, conocida como causa Vialidad, por supuestas irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez.

“Hubo una política orquestada desde la política y los medios de comunicación para perseguir a la oposición. La causa Vialidad también tiene que ver con eso. Muchos quedaron privados de la libertad. Lo que pretendían y buscaban era terminar disciplinando y que muchos desistan de hacer política”, dijo.

Y lamentó: “Escuché a muchos compañeros muy valiosos que decían que iban a ir a lugares sin responsabilidades porque firmar erogaciones implicaba una responsabilidad. Hay compañeros que pasaron por un calvario. Cristina vivió una persecución encarnizada. Tenemos que terminar con esta etapa donde se utiliza a la justicia para perseguir a los que piensan diferente. Si no, no vamos a poder salir adelante”.