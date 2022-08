TEATRO

Instalaciones dramáticas para una poesía

Una obra que mezcla lo poético, lo plástico y teatral, materializando los textos en interacción con las instalaciones, los actores, los objetos y el vestuario. Con dramaturgia y dirección de Sol Pavéz, sobre extractos de poemas de Oliverio Girondo, Néstor Perlongher, Verónica Viola Fisher, Juano Villafañe, Susy Shock, Cesar González, Alejandro Berón, Celeste Diéguez, Alejandra Pizarnik y Laura Wittner. Se estrena en el marco del XII Festival latinoamericano Agosto poético, que organiza el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Con Ingrid Pelicori, Martín Urbaneja, Yanina Gruden y Natalia Casielles.

Jueves a las 20, en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $1000.

Pena y pachanga

Nueva función de esta performance con cruce de biodrama, que cuenta la vida de cinco colombianos en Buenos Aires y su vínculo con la salsa. Lo que se deja en el lugar de origen, un país con historia de violencia y conflicto, la libertad que se gana en el nuevo lugar. Los choques culturales, los estereotipos, querer pertenecer. Atravesar la migración y encontrar en el baile un refugio contra el desarraigo. Porque la salsa, al contrario de lo que se piensa, también puede traer consigo una profunda melancolía. Co-creada y dirigida por Laura Sussini y Alejandra Torrijos, con tutoría artística de Lorena Vega, Pena y pachanga busca recrear una fiesta clandestina en la que migrantes se sienten, por unas horas, como en la ciudad, el barrio, la casa que dejaron atrás. Con La Candela Viva, Carlos Echeverri, Camilo Jaramillo y Angge Zea. Reservas de entradas a partir de mañana, en el site del Conti.

Domingo 14, a las 19, en el Centro Cultural Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Entering Heaven Alive

Apenas tres meses después de su ultimo disco, Jack White lo ha hecho otra vez. Asi como Fear of the Dawn (2022) era un disco nervioso y tenso –“una explosion de paranoia y miedo”, según se puede leer en el site All Music–, en este caso se trata de un álbum mucho más contemplativo. Pero también, un poco al estilo de Boarding House Reach (2018), que llegaba a incluir rap o recitados, se trata de un trabajo con rasgos experimentales, aunque acercándose cierto espíritu blusero y de raíz. Lo más cercano que se le había escuchado hasta ahora a White dentro de este estilo habría que buscarlo en los demos del doble Acoustic Recordings 1998-2016 (2016), pero en este caso se trata –obviamente– de un resultado más trabajado. Grabado el año pasado, justo antes de su casamiento con Olivia Jean, es un disco lleno de amor y devoción, algo evidente en temas como “Help Me Along” o “Queen of the Bees”

Night Crawling

Acaba de conocerse este flamante simple de John Cale, que para muchos se puede tomar como el anticipo de lo que podría llegar a ser un nuevo disco, aunque aun no ha sido anunciado todavía. Y aunque dos años atrás el ex-Velvet presentó online otro simple, “Lazy Day”, que se quedó sólo en eso. Claro que en este caso Cale también ha subido a las redes un video, en el que evoca las épocas de mediados de los años ’70, cuando solía cruzarse con David Bowie en las calles de Nueva York, y al que le llegó a enseñar a tocar la viola para participar juntos de un concierto a beneficio. “Hablamos muchas veces sobre hacer algo juntos, pero por supuesto que lo único que terminábamos haciendo era caminar por ahí”, recordó Cale. “A veces ni siquiera podíamos mantener un pensamiento dentro de nuestra cabeza, ¡así que mucho menos podíamos hacer una canción juntos!”

ONLINE

Beavis and Butt-Head

Un regreso con todo. Cuando parecía que sólo se trataba del largometraje Beavis & Butt-Head recorren el universo, disponible desde hace unas semanas en la plataforma Paramount+, a modo de evento especial, la noticia llega como una verdadera sorpresa. Mike Judge está de estreno con una nueva temporada de la icónica serie animada de los 90, punta de lanza de la segunda generación MTV. “Fue muy divertido hacer algunos episodios donde ambos son hombres de mediana edad”, declaró el creador de los otrora adolescentes tontos y retontos y el film de culto La idiocracia. “En uno de ellos tienen que cumplir su obligación ciudadana como jurados, y son los peores del mundo. A veces estoy totalmente de acuerdo con lo que tienen para decir; en otras ocasiones, los chistes llegan a un lugar con el cual estoy en completo desacuerdo”. ¿Seguirán siendo tan cáusticos como de costumbre? Por lo pronto, los clásicos comentarios de videoclips musicales son reemplazados por –signo de los tiempos– videos de TikTok.

Ser o no ser

La plataforma Flow ofrece por estos días esta serie española producida por la RTVE con temática LGBT, cada vez más ubicua en la producción seriada contemporánea. Son apenas seis episodios, en los cuales Joel, un muchacho trans de 16 años, ingresa en un bachillerato con especialidad teatral. El problema es tan sencillo como difícil su solución: ¿cómo mostrarse ante todos tal y como se percibe cuando al mismo tiempo la profesora de teatro les pide a los alumnos que dejen caer todas sus máscaras? Tratándose de una serie teen, también hay por aquí romances incipientes y algún que otro recelo y enfrentamiento entre pares. Ander Puig, el joven actor de Élite, es el encargado de interpretar a Joel.

CINE

El futuro

Cuando el mundo atravesaba las penurias de la cuarentena estricta, el realizador Ulises Rosell (Bonanza, Al desierto) salió con su cámara a registrar espacios y vidas, desde la Capital Federal hasta los extremos sur y norte del país. Su última película, que puede verse todos los sábados de agosto en el Malba a las 22, comienza con un retrato de enfermeros y médicos en un hospital bonaerense, para acompañar luego a un grupo de hombres sin hogar que, irónicamente o no tanto, parecen más libres que el resto de la población. De allí a Ushuaia, donde un cementerio poblado por fantasmas antiguos y recientes es testigo de las solitarios entierros de fallecidos por covid-19. En Salta, Rosell vuelve a encontrarse con John Palmer, el protagonista de su documental de 2012 El etnógrafo, y algunos miembros de la comunidad wichí Hoktek T´oi, donde la enfermedad parecía que nunca llegaría. “Supongo que es una especie de interrogación acerca de lo que pasó, pero aún más acerca del país”, afirma el realizador.

Tren bala

Todo comenzó en forma de novela, de nombre Maria Beetle, y escrita por el autor japonés Kotaro Isaka: un thriller a bordo de un tren de alta velocidad donde cinco asesinos a sueldo se encuentran cumpliendo una particular misión. Llevada al cine por el realizador David Leitch (Atómica) y el guionista Zak Olkewicz, con un reparto de estrellas estadounidenses, asiáticas y británicas encabezado por Brad Pitt y Sandra Bullock, la historia transcurre en un tren bala que va de Tokio a la ciudad de Morioka casi sin paradas, escenario ideal para la súper acción. El tono es desembozadamente irónico y el pasado de Leitch como responsable de la coordinación de escenas de riesgo es garantía de adrenalina.

TV

Real Humans

En un mundo en el cual la robótica está cada vez más presente en nuestras vidas, la ciencia ficción vuelve a ser el espejo donde las fantasías y los miedos se reflejan de manera más espectacular. En esta serie sueca que ya tiene una década de existencia (¿qué importa cuando la dicha es buena?) la utilización cotidiana de androides es moneda corriente. Los “hubots” hacen las veces de trabajadores y sirvientes, desde operarios de fábrica a sucedáneos sexuales, aunque no todos los humanos están dispuestos a compartir sus días y noches con ellos. “Entre estos últimos se encuentra un movimiento político contra la propagación de hubotsque se llaman a sí mismos real humans (humanos reales) y se refieren a los robots con el término despectivo pacmans”, afirma la sinopsis oficial, que señala hacia uno de los elementos esenciales de la buena ciencia ficción: las elucubraciones filosóficas y éticas ante los cambios sociales. La primera temporada ofrece diez episodios.

Martes a las 22, por Film & Arts.

Walker

Las series también tienen sus remakes, como lo confirma este reboot de la saga Walker, Texas Ranger, protagonizada por Chuck Norris y que supo desplegar más de doscientos episodios desde su estreno en 1993 hasta su clausura en 2001. Jared Padalecki (Gilmore Girls) es el encargado de resucitar a Cordell Walker, el ejemplar Texas Ranger que, luego de pasar varios años como agente encubierto y ante una reciente viudez, debe regresar a Austin para hacerse cargo de sus dos hijos adolescentes y un hermano discapacitado. Tarea nada sencilla, en particular cuando descubre que la muerte de su esposa esconde algún que otro oscuro secreto listo para ser investigado.

Sábados a las 19.40, por TNT Series.