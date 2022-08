DOMINGO 7

CINE

Cien años de HAT Homero Alsina Thevenet es un crítico de cine venerado en el Río de la Plata. Se hizo célebre por firmar con sus iniciales y perteneció a una generación que vivió conscientemente las turbulencias políticas previas a la Segunda Guerra Mundial. Esta noche se verá uno de sus films preferidos: Atentado, donde Jerzy Passendorfer (Janosik) describe la ejecución y resultados de un atentado de la resistencia polaca sobre la ocupación nazi. Poco se sabe fuera de Polonia sobre el resto de la obra del realizador, pero esta película merece un mejor recuerdo. Con Bozena Kurowska y Grazyna Staniszewska.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

MÚSICA

Pescado 2 Con dirección de Carca, se recrea un disco doble inolvidable de Spinetta. Grabado entre 1972 y 1973 y considerado una obra de culto, el álbum Pescado 2 reúne grandes temas psicodélicos de rock. Carca se presenta en formato de trío con Gustavo Torres en bajo y Francisco Malissia en batería. Se suma Pablo Hadida en guitarra y arreglos e invitadxs. El concierto se realiza en el marco del ciclo Luis Alberto Spinetta: Discos esenciales, dedicado a revisitar sus producciones que dejaron una huella en la memoria colectiva.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Franovni El músico, compositor, productor y sesionista iniciará la velada con un solo set en el que elige entre su variada multi instrumentación para luego transformarse en el maestro de ceremonias y compartir la noche con sus invitadas. Sofía Viola, Dat García, Lola Membrillo, Carolina Peleritti, Barbarita Palacios y la violinista Christine Brebes, serán de la partida. Habrá también un musicalizador invitado cada fecha, un círculo de artistas que llevarán al público por caminos musicales diversos, integrado por Humphrey Inzillo, Claudio Koremblit y Aldo Benítez.

A las 19, en La Catedral, Sarmiento 4006. Entrada: $1200.

TEATRO

Las fugitivas El famoso caso del crimen de las hermanas Christine y Léa Papin, condenadas por asesinar a la esposa e hija de su patrón, fue el motivo que inspiró a Héctor Levy-Daniel para escribir y dirigir esta obra. Aquí la historia transcurre en Argentina para generar un marco que hiciera reconocible tanto la acción como los personajes, con el objetivo de constituir, de acuerdo con reglas definidas, un mundo que sólo pueda concebirse dentro del teatro, con reglas propias, irreal pero familiar para el espectador. Con Daniela Rizzo, Brenda Fabregat y Laura Silva.

A las 18, en Teatro el Crisol, Malabia 611. Entrada: desde $1000.

MÚSICA

Autobiografía y ficción Margo Glantz será entrevistada en la Feria de Editores por Demian Paredes acerca de su obra y la literatura actual. Glantz nació en Ciudad de México en el año 1930. Docente, narradora, ensayista y crítica, es autora de más de treinta títulos. Su escritura fragmentaria la llevó a posicionarse como una pionera de las formas contemporáneas de la literatura.

A las 19.30, en C Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Gratis.

LUNES 8

CINE

Terminal norte Documental de Lucrecia Martel (La ciénaga, Zama) que retrata la intimidad del ensayo musical y la complicidad entre mujeres. Durante el año que asoló la peste, su protagonista, la cantora Julieta Laso, se refugió en el norte del país para ensayar un show que fue cancelado. Allí conoció músicas extraordinarias. Recurriendo a los poderes de la naturaleza y la solidaridad artística, el corto documental de Lucrecia Martel provee un alivio de las incertidumbres del mundo exterior. Vibrando por los bosques de Salta, canciones de libertad y resistencia crean un refugio sonoro contra las doctrinas conservadoras. Se trata de un estreno exclusivo de la plataforma.

Disponible a través de MUBI.

La lamentabilidad de las cosas Gunther, de 13 años, vive con su padre y sus tíos en casa de su abuela. Al crecer, no sólo deberá luchar contra el alcoholismo: también se enfrentará al hecho de ser un Don Juan y a una vagancia descarada. Parece que está destinado a correr la misma suerte. ¿Podrá escapar de toda esa desgracia? Una coming of age que encuentra la ternura en medio del caos. Dirigida por Felix Van Groeningen (El círculo de amor se rompe), con Koen De Graeve, Johan Heldenbergh y Wouter Hendrickx.

Disponible a través de MUBI.

ARTE

Una ola muy pronto va a romper La Galería de Arte “Alejandro Bustillo” del Banco Nación inaugurará la muestra de la artista Silvina Paulón. Dice el dibujante Daniel Paz sobre la exposición: “Silvina ama la naturaleza, especialmente el agua, protagonista habitual de su obra. Ella estudia en la escuela del agua. Donde se aprende a fluir, a aceptar y a adaptarse a lo nuevo. Creo que estos grabados son parte de la tarea para el hogar”.

Hasta el 31 de agosto, en Galería Alejandro Bustillo, Av. Rivadavia 325. Gratis.

Cartón Pintado Esta muestra simboliza la relación que Mariano Altamirano establece con la ciudad en sus recorridos, pero también la reutilización de un material desechado, por lo general ajeno a la tradición pictórica. Así como el cartón que recolecta cambia de función para sostener la imagen de diversos personajes identificados a través de expresiones, poses y atavíos, es también el territorio que el artista elige para explorar su propia identidad. Las imágenes invitan a reflexionar sobre las conductas humanas, que aparecen representadas a través de transformaciones sobrenaturales y variaciones de género.

Hasta el 5 de septiembre, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $50.

Álbum Las obras de Agustín González Goytía se enmarcan dentro de disciplinas tradicionales del dibujo y la pintura, aunque ninguna de estas categorías por si solas pueden encuadrar las imágenes de sus exploraciones materiales. Goytía trabaja superponiendo técnicas y materiales sobre textiles sin imprimar, añadiendo dibujo sobre la pintura y pintura sobre el teñido del lienzo, lo que da como resultado imágenes que parecen estampadas en la tela y se tienden en el espacio a la manera de tapices. Curada por Leandro Martínez Depietri.

En Pasto Galería, Av. Brasil 171. Gratis.

MARTES 9

ARTE

Familiarizarse A través del seguimiento de diez familias formadas por mujeres y disidencias sexuales de España, Holanda y EE.UU, el proyecto Familiarizarse de Oriana Eliçabe abre un espacio de reflexión sobre las familias que no entran en la casilla de la heteronormatividad. Las imágenes muestran la intimidad, la fortaleza y la fragilidad de los vínculos. La autora se involucró con les protagonistas durante más de veinte años para lograr ser casi una integrante más de esas familias. Este ensayo cuestiona los mandatos patriarcales que idealizan a la familia heterosexual como la única y deseable.

Hasta el 2 de octubre, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Escala 1:43 Curada por Jordana Blejmar, Natalia Fortuny y Martín Legón, esta muestra propone un diálogo entre la historia política de Argentina y una selección de juguetes producidos y/o comercializados en el país, comenzando desde el peronismo y hasta los años noventa.

En la Sala PAyS del Parque de la Memoria, Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745. Gratis.

El cauce y las zonas El dibujo es una práctica que Rosa Aragone ha sostenido a través del tiempo, de ahí que sus trabajos exalten la línea; pero aún con el trasfondo de esta presencia constante, sus inquietudes la acercaron a variados medios expresivos que transitó en distintos momentos. Si bien después del ciclo de tapices y acrílicos se concentró en la pintura con óleo y en la representación de figuras humanas, paisajes y naturalezas muertas, en los últimos años su compromiso con el dibujo volvió a desplegarse con fuerza dando lugar a una nutrida serie de grafitos donde se percibe algunas de las recurrencias que atraviesan su producción.

En Miranda Bosch Gallery, Montevideo 1723. Gratis.

CINE

Cadáver exquisito La primera película de ficción de la directora Lucía Vasallo (La cárcel del fin del mundo, Línea 137) es un film transgresor y perturbador sobre el fagocitamiento de una sobre la otra, como una mantis religiosa que devora a su amante. Una travesía oscura y políticamente incorrecta sobre el deseo desesperado de una novia que quiere poseer y reconstruir un cuerpo no presente y la identidad de su pareja, como quien hace arqueología de una ciudad perdida. La protagonizan Sofía Gala Castiglione y Blanca Nieves Villalba.

Disponible a través de Cine.Ar. Entrada: $90.

TEATRO



La débil mental La obra gira en torno al deseo femenino, los mandatos, la maternidad no deseada, la relación estragante madre-hija, y la pesadilla del “amor romántico”. En una suerte de monólogo a dos voces, la obra se sumerge en esta siempre insondable relación. Una madre que no sabe, no puede, no quiere ser madre. Madre e hija encerradas en un vínculo tan asfixiante como adictivo. Una relación simbiótica, indiscriminada, donde no hay lugar para un tercero. Con Ingrid Pelicori y Claudia Cantero. Dirige Claudia Baliero. La autora del texto, Ariana Harwicz, estará presente en la función donde participará de una charla posterior con el elenco que coordinará Gabriela Radice.

A las 20, en Área 623, Pasco 623. Entrada: $1300.

MIÉRCOLES 10

CINE

El Cine Nuevo de Paulo Rocha Se presenta un programa de largometrajes indispensables en la filmografía del realizador portugués. El ciclo acompaña el estreno de la ópera prima de Samuel Barbosa, La mesa de Rocha, un ensayo biográfico sobre el director. Esta tarde podrá verse Máscara de Acero contra Abismo Azul, con Fernando Heitor, Inês de Medeiros y Vítor Norte. Rocha retorna al universo de la pintura en este collage sobre el modernismo, haciendo foco en la personalidad de Amadeo de Souza-Cardoso y en los años de Orfeo y el Manifiesto futurista. Un mundo de colores vibrantes, a medio camino entre el documental y la ficción.

A las 15, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $400.

ARTE

Arqueologías vivas del exilio Situado en el presente pero con un pie en el pasado y otro en el futuro, la muestra propone una lectura en perspectiva de los tiempos actuales en Colombia. El título del ensayo sugiere una investigación poética que responde a una voluntad de observar, recordar y al mismo tiempo proyectar los sueños. La propuesta visual de Jerónimo Rivero nace de la voluntad de aprovechar este nuevo tiempo, regalo que se hizo el pueblo colombiano después de una eternidad de desencuentros, para hacer de esta pausa un momento decisivo de reflexión. Sus fotos y el trabajo de todo el equipo en este proyecto no sólo hace un registro minucioso de los objetos traídos del exilio; cada objeto es una historia y cada historia es parte de ese relato coral que se hace universal en el conjunto. Curada por Nicolás Pousthomis.

Hasta el 28 de agosto, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Manos Negras Blues Night Daniel “Alambre” González es una de las leyendas de la guitarra nacional. Compositor, cantante, dueño de una extensa carrera y un estilo donde conviven el blues tradicional y el rock más experimental. Esta noche vuelve junto a Sirso Iseas en bajo, Pato Raffo en batería y Gustavo Recupero en guitarra.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1200.

CINE

El último traje La película de Pablo Solarz (Juntos para siempre) narra el viaje de Abraham, un sastre judío de 88 años que decide embarcarse en la aventura de encontrar a un viejo amigo que le salvó hace más de siete décadas de una muerte segura durante el holocausto, hacia el final de la ocupación Nazi. Con Miguel Ángel Solá, Ángela Molina y Martín Piroyansky. El último traje ofrece una comedia de enredos con elementos de road-movie.

A las 19, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

TEATRO

Hombres repulsivos Dos hombres en varias situaciones. Incomodados. Desajustados. Representando lo socialmente horrible, intimidatorio, terrorífico, repulsivo. Violencias explícitas, engalanadas a veces con amor, con cuidado, con deseo. Algo más cercano a lo animal. Encuentros breves con hombres repulsivos, de David Foster Wallace, con Luis Ziembrowski y Marcelo Subiotto dirigidos por Daniel Veronese. Un abordaje de dos criaturas que representan lo socialmente horrible, las violencias explícitas del patriarcado.

A las 20, en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entrada: $1200.

JUEVES 11

MÚSICA

Liniers+Montt Luego de cuatro años sin pisar los escenarios porteños, con un show pendiente por la pandemia y un podcast en el medio, los dos Ilustres dibujantes regresan a Buenos Aires para reconfirmar su show, una performance única de humor absurdo, cotidiano y político, y sus particulares dibujos, en el único standup del mundo que se realiza sentado. Ambos artistas aceptan el desafío de estar sobre un escenario compartiendo sus historias con el público y demostrando que hacen un gran equipo. La ironía y el absurdo que se percibe en sus ilustraciones, ahora se despliega en escena e interactúa con sus propios autores y el público.

A las 20.30, en La Trastienda, Balcarce 460. Entrada: desde $2000.

Gardel La cantante Inés Cuello y La Grela Quinteto de Tango presentan su nuevo disco. Este trabajo propone un recorrido musical por las obras más destacadas del clásico repertorio gardeliano, y hace honor a la esencia de uno de los máximos referentes del tango argentino en el mundo. Después de haber celebrado a Piazzolla, la agrupación integrada por Pablo Fraguela en piano, Diego Tejedor en violín, Rafael Delgado en violoncello, Rubén Slonimsky en bandoneón y Ricardo Cánepa en contrabajo vuelve a unirse a Inés Cuello.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $1800.

TEATRO

Cazón Un unipersonal donde una pesca de cazón se convierte en la búsqueda de lo que acecha, inquietante, bajo la superficie. Decidido a pasar un rato en compañía de su propia existencia y el mar de fondo, Luis aprovecha el silencio para hacer partícipe al público de reflexiones acerca de su vida, las relaciones que mantiene y el particular vínculo con su hermano, una figura a la que se recurre en ocasiones para evocar contrariedades y sentimientos encontrados. Dirige Federico Buso. Con Rodrigo Paredes.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: desde $1400.

ETCÉTERA

Hubo un jardín Se presenta el nuevo libro de la rosarina Valeria Correa Fiz. Sobre la obra: “El jardín es un espacio racional de cuidados donde la naturaleza es dirigida y el azar, abolido. Es un sitio entre lo salvaje y la cultura. Atrás quedan la selva oscura e impenetrable, llena de peligros y trampas, y el desierto. ¿Por qué abandonamos esa acción racional y ordenadora que habilita la vida pacífica? ¿Qué fuerzas oscuras nos impulsan a perder ese espacio civilizado?”. Acompañan a la autora Mariana Enríquez y Agustina Bazterrica.

A las 18.30, en Céspedes Libros, Álvarez Thomas 853. Gratis.

ARTE

Fortalezas Antonia Guzmán se plantea interrogantes sobre el abismo inmensurable en que se encuentra la condición humana. La pandemia rompió la forma que se tenía de pensar el mundo. La palabra Fortaleza remite a un valor, a una virtud. La artista abandona las líneas rectas para envolver al espectador con paletas de intenso color, evoca los anhelos propios del encierro y las ausencias. Los planos de color ganan autonomía y entretejen el sentido de la obra. En simultáneo, el mundo contemporáneo cada vez genera más acciones para permanecer sedentarios y aislados. Si esto perdura, ¿Qué será de la condición humana en un futuro cercano? Texto de Jorgelina Girotti.

En Otto Galería, Paraná 1158. Gratis.

VIERNES 12

ARTE

La promesa Hace 17 años que la fotógrafa Irina Werning recorre Latinoamérica en busca de largas cabelleras para su proyecto Las pelilargas. De esa serie se desprende La promesa, en la que cuenta a través de fotografías la historia de Antonella, una niña de 12 años quien, tras el confinamiento por la pandemia, prometió que cortaría su extensa melena, su tesoro más preciado, cuando pudiera volver a clases. Por este proyecto la artista obtuvo la beca Pulitzer Center y el primer premio por Mejor historia en América Latina en el World Press Photo, uno de los premios más destacados en el ámbito de la fotografía internacional.

Hasta el 28 de agosto, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

Bañistas La obra de Dino Bruzzone es una profunda y maravillosa investigación sobre el Deseo. Su pintura hoy se une a la historia de los grandes artistas: Matisse, Picasso, Warhol, Lichstenstein, Haring, Basquiat, Richter, aquellas figuras donde la pregunta por la intensidad y una nueva forma de percepción de lo real a través del arte eran sus objetivos. En esta muestra, la sensualidad de la belleza es estructural, en una apropiación conceptual toma una historieta fetiche como Archie, un cómic norteamericano de 1942 que pautó la fantasía erótica de toda una generación.

En Praxis, Arenales 1311. Gratis.

TEATRO

No tengo tiempo Basada en la novela homónima de María Pia López, esta obra habla sobre el paso del tiempo y su carácter amenazante, en una catarata de palabras poéticas poderosas. El desborde se hace jadeo y ritmo de la lengua, que se va tensionando para construir un humor brutal y sin complacencias. Mujeres que se desvelan por ese paso cotidiano y existencial, por el cuerpo que envejece, los años que pasan, los hijos que no llegan. ¿Cómo se conjura el paso del tiempo? Aquí apuestan a una carrera sin límites morales para conseguir un hijo y detener al tirano. Con dirección de Cintia Miraglia, actúan Carolina Guevara y Leticia Torres.

A las 20, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $1200.

ETCÉTERA

Festival Borges Se lleva adelante un encuentro dedicado íntegramente a la figura del escritor que tiene como objetivo revisitar su obra y establecer un diálogo actual para acercarla a nuevos lectores y públicos. Beatriz Sarlo conducirá la actividad “Borges en las orillas”. Esta charla propondrá claves de lectura que invitan a recorrer los textos del autor sin reverencias. Sarlo propone una mirada capaz de advertir el conflicto permanente entre la apuesta cosmopolita y "el destino sudamericano" que sella la suerte de los compadritos, los duelos cuerpo a cuerpo. Ese suelo inestable, entre dos orillas, define la propia posición de Borges como el escritor genial que accede al canon occidental desde un país periférico.

Todas las actividades son gratuitas a través de festivalborges.com.ar/pordia

MÚSICA

Sueño Pireli Entre el teatro de canciones y el musical introspectivo. Sueño Pireli es un recital para piano y voz inspirado en grandes dramas y gestos minúsculos. Esta es la nueva obra del proyecto de Paula Trama e Inés Copertino.

A las 21, en Planta Inclan, Inclán 2661. Entrada: $1500.

SÁBADO 13

CINE

Bemberg A 100 años de su nacimiento, se presenta la retrospectiva de la obra de la pionera de la voz femenina en el cine argentino María Luisa Bemberg, junto al documental de Alejandro Maci que recorre la obra y vida de la cineasta. Hoy se verá Yo, la peor de todas. Siglo XVII, México. Inspirada en el ensayo Sor Juana Inés de la Cruz, esta historia narra los últimos años de la célebre Sor Juana, conocida en México como la Décima Musa, que se encierra a los veinte años en un convento para poder estudiar. Con Assumpta Serna, Dominique Sanda, Héctor Alterio, Lautaro Murúa y Graciela Araujo, entre otros.

A las 16, en el Museo del Cine P. Ducrós Hicken, Agustín R. Caffarena 49. Entrada: $100.

MÚSICA

Las Lenguas Muertas La banda creada por Antonio Birabent y el líder de Pez, Ariel Minimal se presenta en vivo. Rock de alto voltaje con historias de todos los mundos. El encuentro poco frecuente de estos músicos juntos en el escenario obliga a estar presentes. Los músicos presentan su vinilo debut.

A las 22, en el Club Cultural Richards, Honduras 5272. Entrada: $1200.

TEATRO

Yo soy mi propia mujer Julio Chávez representa 35 personajes en escena en esta obra basada en la vida de Charlotte Von Mahlsdorf, un extravagante personaje conocido por coleccionar relojes, fonógrafos y muebles antiguos de la época de Wilhelm II. Von Mahlsdorf salió airosa de dos de los más opresivos regímenes del siglo XX mientras se travestía abiertamente. Creó un museo en Berlín donde salvaguardó los objetos que rescató de la II Guerra Mundial. Explorando el conflicto sobre los sentimientos de Charlotte, Doug Wright produjo un trabajo que resultó un vívido retrato de la Alemania de ese entonces. Dirige el propio Chávez.

A las 19.30, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: desde $3500.

Familia "La revolución y algo rico para el postre" propone un recorrido sobre el polifacético vínculo entre madres e hijas. Ana Minujin y Eleonor Faur, hija y madre respectivamente, recurren a dispositivos íntimos y académicos para visitar su historia y la de otros dúos, entrelazando biodrama y documental. La obra apuesta a la conjunción de arte y sociología para ahondar en procesos y sensibilidades cotidianas. El espectáculo forma parte del Laboratorio de periodismo performático busca promover el cruce entre la investigación periodística y las artes desde una matriz innovadora y explorando nuevas formas de contar historias.

A las 20, en el Centro Cultural de la Memoria, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Hasta el martes Mario vive solo en su departamento repleto de viejos electrodomésticos y objetos olvidados. Un día decide contratar a una persona para limpiar y acomodar ese espacio. Cada martes, Mario y Azucena irán entablando un vínculo singular. El encuentro entre ellos durará lo que un acorde, lo que un mate, lo que una anécdota. O quizás, un instante más. Actúan Mauricio Minetti, Karina Antonelli. Dirige Verónica Mc Loughlin.

A las 17.30, en No Avestruz, Humboldt 1857. Entrada: desde $1000.

