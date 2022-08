Como protocolo habitual en Colombia previo a un traspaso de mando, Gustavo Petro recibió este viernes por parte del presidente saliente, Iván Duque, tres títulos honorarios. La primera, considerada la mayor condecoración del país para militares y ciudadanos destacados, fue la Orden de Boyacá. La segunda fue la Orden de San Carlos (la siguiente de mayor mérito para personas destacadas en las relaciones internacionales) y la tercera fue la Orden Nacional al Mérito, que se le otorga a ciudadanos por su servicio al país.



Este acto protocolar, que tuvo lugar en la Casa de Nariño a puertas cerradas para los medios de comunicación, fue realizado dos días antes de que el candidato izquierdista asuma la presidencia hasta el 2026. Duque también recibió en 2018 por parte de su antecesor, Juan Manuel Santos, la Orden de Boyacá.

Ceremonia de asunción

A la ceremonia de traspaso, que se realizará en la Plaza de Bolívar en Bogotá este domingo, asistirán varios presidentes y algunos vicepresidentes de la región.

Los mandatarios que estarán presentes en la asunción serán, Alberto Fernández (Argentina); Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile); Rodrigo Chaves (Costa Rica); Guillermo Lasso (Ecuador); Xiomara Castro (Honduras); Laurentino Cortizo (Panamá); Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Luis Abinader (República Dominicana). Asimismo, asistirá el jefe de Gobierno de Curazao, Bernard Whiteman, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, el canciller de Brasil, Carlos França, la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, y la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez.

Entre la lista de presidentes que no acudirán se encuentran Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Jair Bolsonaro (Brasil), Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Pedro Castillo (Perú). El mandatario peruano no podrá asistir debido a que el Congreso de su país no lo autorizó a ausentarse del país ante la crisis política que allí se vive.