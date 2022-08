Acompañado por Sergio Massa, Alberto Fernández ofreció la primera postal de la "nueva etapa" del Frente de Todos en la inauguración del tramo de tren que une Rosario y Cañada de Gómez. En el acto por la reactivación del servicio ferroviario, el presidente aprovechó para reafirmar la unidad del FdT y para ratificar la continuidad de la inversión pública en todo el país: "No van a parar ninguna de las obras", aseguró. Estuvo presente también el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, uno de los primeros mandatarios en salir a pedir públicamente por la llegada de Massa al Ejecutivo. "Nosotros llegamos al gobierno con una decisión: la de poner a la Argentina de pie. Necesitamos un desarrollo federal más justo y que cada argentino y argentina tenga un trabajo digno con el que vivir", afirmó el presidente, en lo que fue su última aparición pública antes de viajar a Colombia para la asunción de Gustavo Petro.



"Sergio sabe como yo la obligación que tenemos con cada uno y cada una de ustedes, y esa obligación no va a parar. No va a parar ninguna de las 5 mil obras públicas que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país. Ni ninguna de las 100 escuelas técnicas ni las 120 mil viviendas que estamos construyendo. Porque nuestro deber está con ustedes, no con otros", señaló Alberto Fernández durante el acto de reactivación del servicio de pasajeros Cañada de Gómez-Rosario, el primer tren de cercanía que se inauguró en la Argentina por fuera del AMBA y que había sido cerrado por la dictadura en 1977. El presidente y Massa habían arribado juntos a Cañada de Gómez en el tren, al que se subieron en un parada intermedia en Correa (localidad ubicada a unos 15 km). El gobernador Omar Perotti, mientras tanto, había viajado en el nuevo tramo desde Rosario y se encontró con ambos al final del recorrido.

Últimamente, en cada uno de sus actos, Fernández nunca se olvida de repetir que la inversión pública no se detendrá. El reaseguro es un mensaje a los gobernadores, quienes desde la asunción de Silvina Batakis expresan su preocupación respecto a que las medidas de ajuste en el gasto público repercutan en la inversión y transferencias a las provincias. "El hecho que la mayor inversión la tengamos en la provincia de Santa Fe no es una cosa caprichosa. Es que vemos la importancia de todo el campo santafesino, cordobés y entrerriano que necesita de esa fuerza motriz del tren para llevar su producción a la hidrovía y de ahí al Atlántico", destacó en un momento el presidente, entre los aplausos de muchos de los presentes, Perotti incluido. Las declaraciones fueron también una diferenciación de lo que Fernández había dicho a finales de julio contra los "especuladores" que no liquidaban las cosechas, un comentario que había generado malestar entre muchos de los gobernadores que luego se reunieron en el encuentro del CFI que, horas después, terminó derivando en el operativo clamor por la llegada de Sergio Massa al Ejecutivo.

"Somos un país federal y tenemos que unirnos más que nunca. Cuando hablo de unidad no hablo solo de la unidad de nuestros compañeros, de la unidad del FdT, por cuya unidad luché y por cuya unidad lucharé siempre. Pero creo que debemos dar un paso más, es la unidad de los argentinos y argentinas", aseguró Fernández. Con un ojo puesto en 2023, el presidente remarcó que "son momentos para pensar que no todo es lo mismo: "Veo desesperanza en hombres y mujeres que se plantean que en la política todo es lo mismo, la verdad que las cosas no son así", declaró. A su lado se encontraban Sergio Massa --era la primera aparición pública juntos desde que asumió como ministro de Economía--, Omar Perotti, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y la intendenta de Cañada de Gómez, Stella Clérici. En el público, entre los vecinos y vecinas de la localidad, se encontraban también el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, el intendente radical de Rosario, Pablo Javkin, y los diputados nacionales Germán Martínez y Eduardo Toniolli.

"Ramal que abre, región que progresa", celebró, por su lado, Omar Perotti, quien le agradeció en varias ocasiones al presidente por la inversión. El único que no abrió la boca en todo el acto fue Massa, aunque eso no evitó que acaparara gran parte de la atención. En varias ocasiones, cuando alguno de los dirigentes lo mencionaba, algunas personas en el público lo vitoreaban. Más allá del escrache que le orquestaron un par de personas --"Delincuente, nos roban, ¿no les da vergüenza?", le gritaban en un video que luego se viralizó a través de las redes sociales--, no había dirigente que no quisiera decirle unas palabras o sacarse una foto. "Necesitamos que nos vaya bien", le dijo en un momento la intendenta de Cañada de Gómez, y le dio un abrazo.