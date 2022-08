El gobierno de Salta recomendó que se evite cualquier tipo de contacto con las aguas del río Pilcomayo, que bordea a algunas de las comunidades del departamento Rivadavia.

La provincia indicó que la advertencia se hace de manera preventiva hasta que se realicen los estudios correspondientes en el territorio salteño, que comprende la cuenca, que va desde Hito 1 (en la zona de frontera de Santa Victoria Este) hasta el límite con Formosa.

La recomendación se lanzó tras el colapso de un dique de cola con residuos mineros en Potosí, Bolivia, y el posterior derrame de sedimentos mineros en un afluente del río Pilcomayo desde el 23 de julio pasado. La información oficial indicó que el Comité de Emergencia creado para abordar la situación con el objetivo de minimizar posibles complicaciones en el agua, recomienda suspender la pesca y cualquier tipo de captura de peces en el río en la zona comprendida en el territorio provincial, desde Hito 1 hasta la frontera con la vecina provincia de Formosa.



Esta medida se adopta de forma preventiva, hasta que la Secretaría de Recursos Hídricos pueda llevar a cabo los estudios correspondientes en el territorio salteño que comprende la cuenca en el trayecto mencionado. Se espera que, en caso de llegar el material a esta zona en Argentina, lo haga aproximadamente entre el domingo 7 de agosto y el martes 9 del mismo mes.

El gobierno provincial, en adhesión a la Secretaría de Articulación Federal de Seguridad de Nación, recomendó: no consumir agua, no pescar, no consumir peces y no bañarse en el río.

Se sostuvo que abordaje de esta situación se realiza de manera conjunta con el Gobierno nacional, a través Subsecretaría de Planificación y Gestión Operativa de Proyectos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, y la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del río Pilcomayo.

Ayer, Salta/12 pudo conocer que los resultados de los análisis realizados por el gobierno boliviano ya habían sido remitidos a Argentina. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los resultados.