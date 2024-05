El extitular de Trenes Argentinos Martín Marinucci se refirió al choque de trenes de este viernes en el barrio porteño de Palermo, cuando un tren de la línea San Martín colisionó contra una locomotora sobre el viaducto de ese barrio y descarriló, a la altura de la avenida Alcorta.

“El dicho dice que reconstruir lleva muchos años y destruir un segundo, este es el resultado. En 24 horas pasa esto. Cuando falta inversión para comprar el cable para el señalamiento automático en una vía urbana. Esta decisión de querer mostrar que los números cierran a costa del riesgo de los argentinos es una irresponsabilidad”, señaló en diálogo con la 750.

Según contó el dirigente del Frente Renovador, el contexto político remite a lo sucedido durante los gobiernos de Carlos Menem, con el desfinanciamiento del sistema ferroviario. “Acá hay que entender eso que se plantea como punto de inflexión, que es el ferrocidio de los 90. El sistema ferroviario es una máquina que hay que mantener todos los días. Lo único que están analizando (en el Gobierno) es el listado de los despidos y pidiendo la plata para poder echar 3000 trabajadores, donde el 60 por ciento tiene más de 10 años de experiencia. Están destruyendo la empresa para, de alguna manera, les salga más barato con una privatización. Están tratando de aplicar el mismo preámbulo que en los 90”, apuntó Marinucci.



En esa línea, el titular de Trenes Argentinos durante la gestión de Alberto Fernández, enfatizó: “El sistema ferroviario es un derecho y una necesidad de los laburantes para llegar a sus lugares. Dinamiza la economía. Ayer hacían la crítica del paro y sobre todo del tren, porque generaba un perjuicio económico. Entonces es un motor fundamental para el desarrollo económico. Ese error también lo vivimos durante el Gobierno de Macri. Creían que el Excel tenía que ser verde como un resultado económico, y la verdad es que eso tiene que impactar en términos de rentabilidad social”.

Además, Marinucci pidió hablar “con la verdad”: “Muchos que hoy están acompañando al presidente fueron fundamentales y demandantes para que el tren llegue, por ejemplo, a la provincia de San Luis. Lo hicieron legisladores del PRO. O a Mendoza. No tenemos el sistema deseado, necesitamos inversión, lo planteó Sergio Massa. Hicimos más de 500 obras. Hoy 200 de esas obras están suspendidas. No solo no avanzando con la pintura de una estación, estamos hablando de puentes en la Línea Sarmiento. Te puedo hablar de estaciones que van a permitir que nuevas localidades tengan su parada. Bajos a nivel. Renovación de vías. Mantenimiento de las formaciones. Esto es una irresponsabilidad de funcionario público”, sintetizó, en diálogo con Gustavo Campana.

“Hay que tener empatía y sentido común. No hay que ser un genio. Uno tiene que saber las prioridades, las urgencias y ser responsable. A mí me pasó un descarrilamiento en Olavarría. Felizmente, no hubo víctimas fatales. Cuando me anoticié, me movilicé y estuve allí y poniéndome al frente de la situación. A ninguno nos obligan a ocupar lugares en la política. Lo que hay que hacer, es hacerlo con pasión y responsabilidad. Si no, dedicarse a otra cosa”, concluyó.