El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió categóricamente este sábado con el de Australia por 41 a 26, en un test match por la primera fecha de la décima edición del Rugby Championship. El encuentro se disputó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y al término del primer tiempo los argentinos se imponían por 19 a 10.

Argentina marcó dos tries por medio de Pablo Matera y Juan González, mientras que Emiliano Boffelli aportó cuatro penales y dos conversiones. Para el visitante marcaron tries Jordan Petaia, Fraser McReight, try penal y Folau Fainga'a Lein Iriaku, mientras que Quade Cooper-salió lesionado- marcó un penal y una conversión, y el ingresado Reece Hodge sumó un penal y dos conversiones.

En el primer turno, Sudáfrica, último campeón del mundo, derrotó como local a Nueva Zelanda por 26 a 10, en un encuentro disputado en el Mbombela Stadium de Nelspruit.







En la primera mitad de la etapa inicial, Los Pumas tuvieron un leve dominio en el manejo de la pelota y llevaron las acciones al campo contrario para forzar las infracciones de los Wallabies. Boffelli capitalizó con la conversión de tres penales.

Australia salió de su campo y en una jugada de contraataque y, tras un penal favorable, Cooper inició una veloz corrida y habilitó a Petaia para quebrar el ingoal argentino. No obstante, Los Pumas mantuvieron el orden y en los veinte minutos finales llevaron el juego a campo contrario. El seleccionado australiano no se sintió cómodo con el esquema de juego de Los Pumas, que presionaron al rival y no le dieron margen para jugar.

En la parte complementaria, Australia tomó la iniciativa y con la obtención en un line se desprendió McReight para marcar el segundo try, convertido por el ingresado Hodge para quedar a dos puntos de diferencia.

A partir de allí, Los Pumas cayeron en un bajón anímico y cometieron diez penales. Australia pasó a ser el protagonista, marcó cuatro tries para conseguir punto bonus y dejó en claro lo que debe tener un equipo durante los ochenta minutos.

Impiadosos, los Wallabies tuvieron veinte minutos finales electrizantes y se llevaron por delante a Los Pumas, que venían cumpliendo una buena performance con el resultado a su favor, pero luego perdieron el rumbo. En conclusión, falta mucho para llegar al nivel de juego que proyecta el entrenador Michael Cheika.

A los Wallabies no pareció afectarles la importante baja de Michael Hooper, capitán y figura emblemática con 121 encuentros, que decidió no ser parte del equipo por temas personales.

Australia es el puntero del torneo con 5 unidades, seguido por Sudáfrica con 4, Nueva Zelanda y Argentina 0. El próximo partido de Los Pumas será dentro de una semana otra vez frente a los oceánicos, en San Juan.