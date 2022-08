La activista mexicana Olimpia Coral Melo estuvo el mes pasado en Argentina para impulsar el proyecto de ley que lleva su nombre y que busca penalizar la violencia digital contra las mujeres.

Melo comenzó su lucha a los 18 años después de que se viralizase un video suyo teniendo sexo. En 2018 logró que el Congreso mexicano aprobase una ley que lleva su nombre y penaliza con hasta seis años a quien difunda contenido íntimo.

En diálogo con AM750, Olmpia contó que "se está trabajando para que la Ley Olimpia se promulgue en Argentina en honor a Belén San Roman, que se suicidó por la difuson de un video íntimo suyo".

En este contexto, Melo se contactó con el padre de Belén y le expresó que su hija "es un estandarte" de esta lucha contra la violencia digital y que "siempre estará presente".

En tanto, la activista explicó que esto "no implica solo una reforma jurídica o legislativa, sino cambiar el lenguaje, el discurso, es cambiar la forma en cómo interiorizamos lo que hoy llamamos violencia digital".

Y agregó: "Los datos arrojan que niñas desde los 12 y mujeres hasta los 50 años han sido víctimas de esta violencia y que, lamentablemente entre los 12 y los 32 años, es donde más se perpetúa a las mujeres jóvenes ese tipo de contenido violando la intimidad sexual a través de los espacios digitalizados".

Por último, si bien recomendó en el sexting no mostrar la cara o si se envían nudes (fotos íntimas) a través de una red social se debe tener una marca de agua, aseguró que "lo importante es que si no es con tu consentimiento, si no es algo para tu placer sino para complacer, no romanticemos el sexting porque no existe un sexting seguro en una red patriarcal".