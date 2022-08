El noruego Erling Haaland convirtió los dos goles de Manchester City para la victoria 2-0 sobre West Ham, como visitante, y luego fue reemplazado por el argentino Julián Alvarez, quien tuvo sus primeros minutos oficiales en su nuevo club.



El delantero argentino fue suplente en la primer partido del campeón de la Premier League, e ingresó a los 33 minutos del segundo tiempo por Haaland, quien cumplió con las expectativas en torno a su debut con un doblete.

El ex Borussia Dortmund convirtió el 1-0, de tiro penal, a los 36 minutos del primer tiempo, y en la segunda etapa definió el partido a los 20 con una buena definición tras una gran asistencia del belga Kevin De Bruyne.



Cuando su tarea ya estaba cumplida, el goleador, de apenas 22 años, fue reemplazado por el cordobés Alvarez que ingresó con la camiseta número 19.



Haaland siguió con la costumbre de marcar en su debut ya que lo mismo sucedió cuando se presentó en la Copa de Noruega, en Champions League, en la Bundesliga y en la Copa y Supercopa de Alemania.



El equipo de Josep Guardiola inició la defensa del título con un sólido triunfo como visitante en Londres ante un flojo West Ham, que desde el comienzo y durante 57 minutos tuvo la presencia en cancha de Manuel Lanzini.



En el inicio de la jornada de domingo, Manchester United, con el argentino Lisandro Martínez como titular y Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes, perdió 2-1 ante Brighton and Hove, como local, en su presentación en la Premier League.



El defensor argentino debutó oficialmente en los "Diablos Rojos", que sufrieron una dura derrota en casa. El nuevo entrenador, el neerlandés Erik ten Hag, dejó en el banco de suplentes a Cristiano Ronaldo, quien estuvo junto a el argentino Alejandro Garnacho.



Luego del 0-2 del primer tiempo, el portugués ingresó a los 8 minutos de la segunda parte y llegó el descuento de Manchester United por el gol, en contra, del argentino Alexis Mac Allister, quien completó todo el encuentro para el equipo ganador.



El juvenil Garnacho, a su vez, entró por Bruno Fernandes en tiempo de adición. Pascal Gross fue la figura del partido disputado en Old Trafford con un doblete a los 30 y 39 minutos del primer tiempo.



En el otro encuentro, Leicester y Brentford empataron 2-2. Los otros resultados de la primera fecha de la Premier League fueron: Crystal Palace 0- Arsenal 2; Fulham 2- Liverpool 2; Tottenham 4- Southampton 1; Newcastle 2- Nottengham Forest 0; Leeds 2- Wolves 1; Bournemouth 2- Aston Villa 0; y Everton 0- Chelsea 1.