"Nos dijeron que iba a haber anuncio, estaba acordado, y no hubo nada. Hubo para todos menos para los pobres", mastican, entre la bronca y la decepción, en el Frente Patria Grande desde que el paquete de medidas anunciadas por Sergio Massa dejó en offside a gran parte de los movimientos sociales. Las reacciones, sin embargo, no fueron las mismas. El frente que lidera Juan Grabois amenaza con romper el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, llevando a sus tres diputades a armar un subbloque que dispute internamente la agenda económica que el Ejecutivo buscará impulsar en el Congreso. El Movimiento Evita y la Corriente Clasista Combativa, mientras tanto, avanzan con mayor cautela, apostando a "pelear desde adentro" por instalar una agenda parlamentaria propia que pueda caminar a la par de las iniciativas que envíe Massa. En un escenario de extrema paridad, el bloque oficialista no puede darse el lujo de divisiones internas y, en la previa del reinicio de la actividad legislativa, el Frente de Todos se prepara para darle impulso a una serie de proyectos largamente reclamados por las organizaciones sociales.

No habían pasado más de 48 horas desde que Cecilia Moreau había jurado como presidenta de la Cámara de Diputados cuando el bloque oficialista se dio de frente con un escenario que ni el acuerdo con el FMI había llegado a generar: el Frente Patria Grande anunciaba que estaba analizando la posibilidad de que sus tres diputades - Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli - rompiesen con el FdT. Los anuncios del ministro de Economía habían representado un duro golpe para la agrupación, la cual había conversado con Máximo Kirchner, Cristina Fernández y el propio Massa respecto a la necesidad de impulsar alguna medida de transferencia de ingresos para los sectores más empobrecidos que, finalmente, nunca apareció. "Nos cagaron", resumen desde el frente que incluye tanto al MTE como el Frente Popular Darío Santillán. La respuesta, frente a esta situación, fue anticipar su salida. No sería una ruptura total, ya que formarían un bloque propio dentro del mismo FdT que pasaría a ser un interbloque - similar a lo que ocurrió en el Senado - de manera de no hacerle perder al oficialismo la primera minoría en la Cámara.

En medio de la tensa paridad que existe entre el FdT y Juntos por el Cambio, sin embargo, el comunicado de Patria Grande fue un tortazo. No solo el presidente del bloque, Germán Martínez, se reunió con ellos para convencerlos de no romper, sino que el mismo Máximo Kirchner -que tiene un buen vínculo con Grabois, Hagman y el resto del espacio- los llamó para hacerlos cambiar de opinión. La respuesta, tanto en público como en privado, fue la misma: "Si no hay medidas para los sectores populares y los más pobres, no tenemos nada que hacer en el bloque". Desde el espacio lo que demandan es un ingreso complementario para les indigentes similar al proyecto que está trabajando Juliana Di Tullio en el Senado a modo de alternativa al Salario Básico Universal. Según pudo saber este diario, el kirchnerismo está negociando con Massa para ver de sumar alguna política similar y la expectativa de Patria Grande es que haya algún anuncio la semana que viene que les evite tener que romper el bloque. De no haberla, en dos semanas reunirán en un congreso a toda la militancia y terminarán de definir la salida.

El resto de las organizaciones sociales que tienen representación parlamentaria, mientras tanto, se diferenciaron de la postura adoptada por Patria Grande. "Demos la pelea por dentro", sostuvo Juan Carlos Alderete, uno de les dos diputades nacionales que tiene la CCC en el recinto. La CCC es tajante a la hora de afirmar que, frente al avance de Mauricio Macri y JxC de cara al 2023, resulta imprescindible reforzar la unidad del FdT y, en todo caso, "seguir bien de cerca la letra chica" de los anuncios de Massa. El Movimiento Evita, mientras tanto, sostiene una postura similar. "No hay posibilidad de ningún triunfo para los trabajadores y sectores populares si hay una nueva restauración liberal", aseguró uno de los dos diputados que pertenece al Evita quien manifestó diferencias "operativas respecto a como trabajar las miradas divergentes en el bloque" con respecto a Patria Grande.

Más allá del malestar que generó el anuncio de impulsar una auditoría a los planes sociales --un palo directo al Evita que es quien controla gran parte de los programas sociales--, Emilio Pérsico respaldó públicamente a Sergio Massa y, desde el Congreso, cerraron filas en su defensa. En este contexto, el objetivo del Movimiento Evita será intentar colar algunos de sus proyectos en un debate parlamentario que, se anticipa, bailará principalmente en torno a las urgencias del nuevo ministro de Economía. Así lo anticipó la propia Cecilia Moreau, quien aseguró que trabajará en tándem con Massa para impulsar los proyectos de desarrollo productivo que el Ejecutivo vaya necesitando. El ojo del Evita, entonces, estará puesto principalmente en impulsar un proyecto de "Monotributo productivo" que la organización trabajó en el último año con la AFIP. La iniciativa crea un puente de inclusión al régimen de pequeños contribuyentes y otorga beneficios a los trabajadores de las categorías más bajas, con el propósito de que las más de 7 millones de personas que trabajan en la informalidad estén registradas y puedan acceder a derechos laborales básicos. "Y encima no tiene tanto costo fiscal", agregó un diputado, anticipándose a la política de ajuste en el gasto público que Massa ya anunció.

En paralelo, si bien Germán Martínez no logró convencerlos de no abandonar el bloque, el titular de la bancada está analizando también impulsar una serie de proyectos presentados por les diputades de Patria Grande. La expectativa es que, en las próximas semanas, se reactive el debate por la Ley de Envases, un proyecto impulsado por cooperativas de cartoneros que busca hacer responsables a los productores del proceso de reciclaje de los envases que colocan en el mercado. La iniciativa casi es tratada en el recinto a fines del año pasado, pero el fuerte lobby empresarial --junto a la firme oposición de JxC-- hizo que se cayera. Ahora, en cambio, en el bloque oficialista hay expectativa de que, incluyendo unas modificaciones, se podrá sumar el acompañamiento de los bloques del medio. Por otro lado, a su vez, se buscará también impulsar una ley que regula la pesca artesanal.